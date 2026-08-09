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Τις παλιές του εκκρεμότητες τακτοποιεί το Τμήμα Φορολογίας, προχωρώντας σε εκκαθαρίσεις φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκονταν για χρόνια σε αναμονή και άρχισαν να μειώνονται λόγω της συνέχισης της εκστρατείας για περιορισμό της καθυστερημένης εργασίας από το Τμήμα Φορολογίας.

Μέσω της εκστρατείας, η οποία άρχισε στα μέσα του 2017 και συνεχίζεται, ελέγχθηκαν και ρυθμίστηκαν παλαιές φορολογικές δηλώσεις, επιστράφηκαν φόροι που εκκρεμούσαν, έγιναν διορθώσεις σε φορολογίες, υπολογίστηκαν οφειλές και επιβλήθηκαν φορολογίες.

Πέρσι, το αρμόδιο Τμήμα προχώρησε στην εκκαθάριση συνολικά 373.000 φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες, εάν προστεθούν στις εκκαθαρίσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό κοντά στα 2 εκατ. φορολογικές δηλώσεις.

Αναλυτικά στοιχεία

Η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αφορά, τόσο για τις εταιρείες όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, προηγούμενα φορολογικά έτη. Συγκεκριμένα, έγινε μαζική αυτοματοποιημένη επιβολή φορολογιών φυσικών και νομικών προσώπων, ως συνέχεια του έργου εκκαθάρισης της καθυστερημένης εργασίας.

Η αυτοματοποιημένη μαζική επιβολή φορολογιών αφορούσε τα φορολογικά έτη 2008 έως 2010, καθώς και 2012 έως 2023, για νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Αναλυτικά, πέρσι εκκαθαρίστηκαν περίπου 262 χιλ. φορολογίες φυσικών προσώπων για τα φορολογικά έτη 2008-2010, 2013 και 2023, με πληρωτέο φόρο εισοδήματος €5,1 εκατ. και επιστρεπτέο φόρο εισοδήματος €20,7 εκατ., χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι.

Παράλληλα, εκκαθαρίστηκαν περίπου 35,9 χιλ. φορολογίες εταιρειών για το φορολογικό έτος 2022, με πληρωτέο φόρο εισοδήματος €1,2 εκατ. και επιστρεπτέο φόρο εισοδήματος €6,1 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων.

Αξίζει να σημειωθεί πως, πέραν των συγκεκριμένων ποσών, επιβλήθηκαν φορολογίες για Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα και Έκτακτη Εισφορά Υπαλλήλου.

Με υπερωρίες, φόρους €38 εκατ.

Λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας, στο πλαίσιο υπερωριακής απασχόλησης, επέβαλαν 75,5 χιλ. φορολογίες σε φυσικά πρόσωπα, με πληρωτέο φόρο εισοδήματος €37,7 εκατ. και επιστρεπτέο φόρο εισοδήματος €11,6 εκατ., μη συμπεριλαμβανομένων των τόκων.

Επιπλέον των ποσών αυτών, επιβλήθηκαν φορολογίες για Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα και Έκτακτη Εισφορά Υπαλλήλου.

Στην εκστρατεία εκκαθάρισης της καθυστερημένης εργασίας περιλαμβάνεται και η διευθέτηση ενστάσεων. Για την υλοποίηση και παρακολούθηση του συγκεκριμένου έργου, εντός του 2024 δημιουργήθηκε η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ενστάσεων, σε μορφή Παγκύπριας Μονάδας, η οποία κατά το 2025 διευθέτησε 8.451 ενστάσεις.

Σύσταση νέων μονάδων και έλεγχοι

Ταυτόχρονα, το Τμήμα Φορολογίας προχώρησε σε δράσεις για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και τη διατήρηση της βάσης σε επικαιροποιημένα επίπεδα, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φορολογικοί έλεγχοι.

Τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας και το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων διενεργούν διαφόρων τύπων ελέγχους στους φορολογούμενους, ως μέρος της καθημερινής τους εργασίας, με στόχο την επιβολή της φορολογικής συμμόρφωσης.

Οι φορολογικοί έλεγχοι γίνονται μεμονωμένα για ένα ή περισσότερα είδη φόρων και για ένα ή περισσότερα φορολογικά έτη ή περιόδους ταυτόχρονα, ανάλογα με την περίπτωση, την εικόνα που παρουσιάζει ο φορολογούμενος και τα ευρήματα του Τμήματος Φορολογίας, ώστε να επιβληθεί ο αντίστοιχος φόρος.

Στο πλαίσιο αυτό, πέρσι συστάθηκαν δύο νέες Παγκύπριες Μονάδες, η Παγκύπρια Μονάδα Συμμόρφωσης Α’ και η Παγκύπρια Μονάδα Τηλεφωνικού Κέντρου.

Η Παγκύπρια Μονάδα Συμμόρφωσης Α’ είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο συμμόρφωσης, κυρίως νομικών προσώπων, όσον αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένων προνοιών της νομοθεσίας.

Η Παγκύπρια Μονάδα Τηλεφωνικού Κέντρου είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και εφαρμογή του τηλεφωνικού κέντρου, ώστε να ενισχυθεί η εξυπηρέτηση του κοινού και να βελτιωθούν τα επίπεδα εξυπηρέτησής του.