Σχετικά «φρέσκα» είναι φορολογικά χρέη ύψους περίπου €979,4 εκατ., καθώς υπολογίζεται ότι πρόκειται για τρέχουσες οφειλές με καθυστέρηση μικρότερη του ενός έτους. Το συγκεκριμένο ποσό αντιστοιχεί στο 29,5% των συνολικών οφειλών που πρέπει να καταβληθούν άμεσα στο κράτος και ανέρχονται σε €3,32 δισ. Αποτελούν το αμέσως απαιτητό χρέος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, το 29,9% των φορολογικών οφειλών, που αντιστοιχεί σε €992,6 εκατ., παρουσιάζει καθυστέρηση από ένα έως τέσσερα έτη. Το υπόλοιπο 40% των οφειλών, το οποίο ξεπερνά το €1,32 δισ., αφορά χρέη που χρονολογούνται πέραν της τετραετίας.

Αυξήθηκαν οι οφειλές

Αναλυτικά, το σύνολο των φορολογικών οφειλών μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο ανερχόταν σε €4,64 δισ., σε σύγκριση με €3,93 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Καταγράφηκε, δηλαδή, αύξηση περίπου €710 εκατ. Το αμέσως απαιτητό χρέος προς το Τμήμα Φορολογίας, πριν από τη λήψη εισπρακτικών μέτρων, ανερχόταν πέρσι σε €3,32 δισ. Πρόκειται για το ποσό που πρέπει να εισπραχθεί άμεσα. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, το αντίστοιχο ποσό ήταν €2,29 δισ.

Από την ανάλυση των φορολογικών οφειλών προκύπτει ότι, από το συνολικό χρέος των €4,64 δισ., ποσό €1,31 δισ. αφορά φορολογίες που δεν είναι άμεσα εισπράξιμες. Συνεπώς, εάν αφαιρεθεί το ποσό αυτό, το οποίο θεωρείται δύσκολο να εισπραχθεί, οι άμεσα απαιτητές οφειλές διαμορφώνονται στα €3,32 δισ.

Υπό μέτρα είσπραξης φόροι €901,5 εκατ.

Από το αμέσως απαιτητό χρέος, φορολογικές οφειλές ύψους €901,5 εκατ. βρίσκονται υπό μέτρα είσπραξης. Συγκεκριμένα, για εκπρόθεσμες φορολογικές οφειλές ύψους €325,9 εκατ. έχουν ληφθεί δικαστικά μέτρα, δηλαδή οι οφειλέτες έχουν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, οφειλές ύψους €575,4 εκατ. βρίσκονται υπό εισπρακτικά μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν την εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη περιουσία χωρίς δικαστικό διάταγμα —γνωστού ως ΜΕΜΟ— και την κατάσχεση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς. Το ποσό που έχει κατασχεθεί από τραπεζικούς λογαριασμούς ανέρχεται σε €263 χιλ. Μετά τη λήψη των εισπρακτικών μέτρων και τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, οι οφειλές που εξακολουθούν να πρέπει να καταβληθούν άμεσα διαμορφώνονται στα €2,42 δισ.

Επιπρόσθετα μέτρα

Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου, το Τμήμα Φορολογίας έχει εφοδιαστεί με επιπρόσθετα εργαλεία. Πέραν της εγγραφής ΜΕΜΟ και της κατάσχεσης χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, εδώ και μερικές εβδομάδες έχει ενεργοποιηθεί και το μέτρο της σφράγισης επιχειρηματικών υποστατικών για φορολογικές οφειλές πέραν των €20 χιλ., καθώς και για τη μη έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων. Από το 2027, το μέτρο θα εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Μέσω των εισπρακτικών μέτρων που εφαρμόζει το αρμόδιο Τμήμα εισπράττονται καθυστερημένες φορολογικές οφειλές και ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των φορολογικών αρχών. Παράλληλα, το Τμήμα προχωρεί σε ποινικές διώξεις για παράλειψη καταβολής παρακρατηθέντων φόρων, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, το Pay As You Earn (PAYE) και η Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα, καθώς και για τη μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Οι διαδικασίες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα είτε την επιβολή ποινής κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και τη διευθέτηση της αποπληρωμής είτε τον εξώδικο συμβιβασμό, παράλληλα με τη συμμόρφωση του οφειλέτη. Η συμμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει την υποβολή των δηλώσεων ή και την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής.

Επιπρόσθετα, ορισμένες οφειλές έχουν ενταχθεί στη διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, τα σχέδια αποπληρωμής που έχουν συμφωνήσει οι οφειλέτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Η ανάλυση του χρέους

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, με βάση την ανάλυση του χρέους στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, η μέση ηλικία του αμέσως απαιτητού χρέους αυξήθηκε στους 80,3 μήνες, δηλαδή στα 6,7 έτη, σε σύγκριση με 58,3 μήνες στα τέλη του 2024.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικός, καθώς υπάρχουν μεγάλα ποσά ανείσπρακτων φορολογικών οφειλών που εκκρεμούν για πολλά χρόνια και θεωρούνται από το Τμήμα Φορολογίας μη εισπράξιμα.