Στο στόχαστρο του Τμήματος Φορολογίας θα βρεθούν σε πρώτη φάση 500 επιχειρήσεις που έχουν φορολογικές οφειλές πέραν του €1 εκατ.

Οι φοροθέτες, στο πλαίσιο της ψηφοσθείσας από τη Βουλή ρύθμισης για αναστολή της λειτουργίας επιχειρήσεων και της σφράγισης υποστατικών τους σε περίπτωση φορολογικών οφειλών, θα αρχίσουν την εφαρμογή του μέτρου από τις συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς εμφανίζουν τα μεγαλύτερα χρέη προς τον Φόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», πρόκειται, μεταξύ άλλων, για υπεραγορές, εταιρείες στοιχημάτων, εταιρείες που πωλούν πολυτελή σκάφη και γιοτ, εργοστάσια και βιομηχανίες. Παρά τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις του Τμήματος Φορολογίας να αποπληρώσουν τα χρέη τους, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν ανταποκρίθηκαν. Πέραν των άλλων εισπρακτικών μέτρων που έχει στη διάθεσή του, το Τμήμα θα εφαρμόσει και το μέτρο της σφράγισης επιχειρήσεων.

Ήδη οι εταιρείες αυτές έχουν περάσει από αυστηρό έλεγχο, καθώς, με βάση τα στοιχεία που κατέχουν οι αρμόδιες αρχές, παραμένουν ενεργές, αλλά δεν καταβάλλουν τις οφειλές τους. Βάσει του νόμου, το μέτρο της σφράγισης επιχειρήσεων μπορεί να ενεργοποιείται για νομικά πρόσωπα με οφειλές άνω των €20 χιλ. Ωστόσο, επιλέγηκε από το Τμήμα να εφαρμοστεί η διάταξη πρώτα σε όσους έχουν τις μεγαλύτερες οφειλές.

Οι οφειλές και τα χρονοδιαγράμματα

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις χρωστούν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στις φορολογικές αρχές, τόσο σε άμεσους φόρους, όπως ο φόρος εισοδήματος, η έκτακτη αμυντική εισφορά και ο φόρος κεφαλαιουχικών κερδών, όσο και σε παρακρατηθέντες φόρους και εισφορές, καθώς και στον ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι οφειλές αφορούν αυτοφορολογία ή βεβαίωση από τον Έφορο Φορολογίας που έχει καταστεί τελεσίδικη, δηλαδή έχουν παρέλθει οι προθεσμίες αμφισβήτησης ή έχει ολοκληρωθεί η διοικητική και δικαστική διαδικασία.

Όπως έγραψε πριν από μερικές ημέρες ο «Φ», το μέτρο της σφράγισης επιχειρήσεων θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο. Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως δεν θα μπαίνει άμεσα λουκέτο στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, αλλά θα τους αποστέλλονται τρεις ειδοποιήσεις, μέσω των οποίων θα κερδίζουν συνολικά 25 ημέρες.

Στόχος, όπως μας λέχθηκε, είναι οι συγκεκριμένοι μεγαλοοφειλέτες να αρχίσουν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους και το κράτος να αρχίσει να εισπράττει τα χρωστούμενα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με εφάπαξ εξόφληση όλων των οφειλών είτε με τη δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων, δηλαδή μέσω της αποπληρωμής των χρεών σε δόσεις.

Εκπαίδευση για τον έλεγχο αποδείξεων

Η σφράγιση επιχειρήσεων δεν θα γίνεται μόνο για φορολογικές οφειλές πέραν των €20 χιλ., αλλά και για την παράλειψη έκδοσης τιμολογίων και αποδείξεων, καθώς και για την έκδοση ανακριβών τιμολογίων και αποδείξεων.

Το μέτρο θα εφαρμόζεται και στην περίπτωση που φορολογούμενοι παρεμποδίζουν τους φοροθέτες από το να διενεργούν ελέγχους για τιμολόγια και αποδείξεις.

Ήδη το Τμήμα Φορολογίας έχει προμηθευτεί tablets, ενώ έγιναν και οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, καθώς και η σύνδεση με το λογισμικό της αρμόδιας αρχής. Ταυτόχρονα, έχουν καθοριστεί τα πρότυπα που θα ακολουθούνται, ενώ οι λειτουργοί του Τμήματος θα περάσουν από εκπαίδευση, ώστε να διενεργούνται ορθά οι απαιτούμενοι έλεγχοι στις αποδείξεις και στα τιμολόγια.

Για μη υποβολή δηλώσεων

Όσον αφορά τη μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ και δηλώσεων παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, για τις οποίες θα εφαρμόζεται επίσης το μέτρο της σφράγισης, οι οφειλέτες έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος του χρόνου για να συμμορφωθούν. Σε αντίθετη περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων.