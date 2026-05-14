Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο δεν είχε στο «μενού» μόνο τους δασμούς, τη σόγια, τα αεροσκάφη ή την πρόσβαση των αμερικανικών εταιρειών στην κινεζική αγορά. Είχε δεδομένα και κάτι πολύ πιο σύνθετο: το κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν -ή θέλουν- να ξανανοίξουν την πόρτα σε μεγάλο κινεζικό «τσουνάμι» χρήματος.

Για τον Τραμπ, η απάντηση μοιάζει απλή. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χτίσει μεγάλο μέρος της οικονομικής του πολιτικής, αλλά και του αφηγήματος σε εξωτερικό και εσωτερικό, πάνω στις επενδυτικές δεσμεύσεις ξένων χωρών. Θέλει αριθμούς. Θέλει ανακοινώσεις. Θέλει να επιστρέφει από ταξίδια με δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων ή τρισεκατομμυρίων δολαρίων, παρουσιάζοντάς τες ως απόδειξη ότι η Αμερική, υπό τη δική του ηγεσία, προσελκύει ξανά τον οικονομικό κόσμο.

Όμως, με την Κίνα το «παιχνίδι» είναι διαφορετικό και κυρίως πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο δύσκολο. Το κινεζικό κεφάλαιο δεν αντιμετωπίζεται πλέον στην Ουάσιγκτον ως απλή επένδυση. Αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας επιρροής, τεχνολογικής διείσδυσης και εθνικού κινδύνου. Η συζήτηση δεν είναι αν η Κίνα έχει χρήματα να επενδύσει. Προφανώς έχει. Το ερώτημα είναι πού θα μπορούσε να τοποθετηθεί αυτό το χρήμα, χωρίς να προκαλέσει πολιτική έκρηξη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το «λευκό χαρτί» που δεν υπάρχει

Ο Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Οικονομικών του Τραμπ, περιέγραψε το πρόβλημα με τον πιο καθαρό τρόπο: Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συζητούν τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα δείχνει ποιοι τομείς θεωρούνται αποδεκτοί για κινεζικές επενδύσεις. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ένα είδος οδηγού προς την Κίνα για το πού μπορεί να κινηθεί χωρίς να πέσει πάνω στο τείχος της αμερικανικής επιτροπής ελέγχου ξένων επενδύσεων.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο «ασφαλής χάρτης» είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχεδιαστεί. Οι κόκκινες γραμμές δεν είναι σταθερές. Μετακινούνται μαζί με την τεχνολογία, την πολιτική συγκυρία και την αντίληψη περί απειλής.

Οι ημιαγωγοί είναι προφανώς ένα ζήτημα εξαιρετικά «ευαίσθητο». Η τεχνητή νοημοσύνη επίσης. Η βιοτεχνολογία, η αεροδιαστημική, τα κρίσιμα ορυκτά, οι μπαταρίες, τα ηλεκτρικά οχήματα, οι τηλεπικοινωνίες και οι υποδομές έχουν μπει όλες στην ίδια ζώνη καχυποψίας. Ακόμη και η γη, οι αποθήκες, τα αγροτεμάχια και οι εγκαταστάσεις κοντά σε στρατιωτικές βάσεις δεν θεωρούνται πια ουδέτερες επενδυτικές κινήσεις.

Αυτό είναι το πολιτικό όριο του Τραμπ. Μπορεί να θέλει μια τεράστια κινεζική δέσμευση. Μπορεί να βλέπει μια ανακοίνωση του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων ως ιδανικό τρόπαιο από το Πεκίνο. Αλλά ξέρει ότι μια τέτοια ανακοίνωση θα πυροδοτούσε αμέσως αντίδραση από τα πιο σκληρά αντι-κινεζικά κέντρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, από το Κογκρέσο, από τις πολιτείες και από τη βιομηχανική βάση, που ο ίδιος υποστηρίζει ότι υπερασπίζεται.

Η μεγάλη πτώση των κινεζικών επενδύσεων

Τα στοιχεία δείχνουν πόσο έχει αλλάξει το τοπίο. Οι κινεζικές επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποχωρήσει θεαματικά. Από το υψηλό των περίπου 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2016, έπεσαν το 2025 κάτω από τα τρία δισεκατομμύρια. Πρόκειται ουσιαστικά για κατάρρευση. Η πτώση αυτή δεν οφείλεται μόνο στις σχέσεις Τραμπ – Πεκίνου. Είναι αποτέλεσμα μιας βαθύτερης μετατόπισης στην αμερικανική στρατηγική σκέψη.

Η Κίνα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως εμπορικός εταίρος με προβλήματα. Αντιμετωπίζεται ως συστημικός ανταγωνιστής. Και αυτό έχει συνέπειες. Η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει γίνει πιο επιθετική. Οι πολιτείες έχουν αρχίσει να περιορίζουν την αγορά γης από κινεζικές εταιρείες ή πολίτες. Το Κογκρέσο πιέζει για ακόμη αυστηρότερο έλεγχο σε λιμάνια, τηλεπικοινωνίες και αγροτική γη. Η έννοια της εθνικής ασφάλειας έχει επεκταθεί τόσο πολύ, ώστε πλέον αγγίζει σχεδόν κάθε κρίσιμο κομμάτι της οικονομίας.

Η υπόθεση Gotion και το μάθημα του Μίσιγκαν

Το παράδειγμα της Gotion στο Μίσιγκαν είναι χαρακτηριστικό. Η κινεζική εταιρεία σχεδίαζε εργοστάσιο μπαταριών ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε μια άλλη περίοδο στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν, μια τέτοια επένδυση θα παρουσιαζόταν ως επιτυχία: θέσεις εργασίας, τεχνολογία, βιομηχανική παραγωγή, πράσινη μετάβαση.

Σήμερα, όμως, μια τέτοια επένδυση μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό ναρκοπέδιο. Η τοπική κοινωνία αντέδρασε. Υπήρξαν νομικές προσφυγές. Το έργο τελικά ακυρώθηκε. Το μήνυμα ήταν σαφές: ακόμη και όταν η επένδυση αφορά αμερικανικό έδαφος και αμερικανικές θέσεις εργασίας, η κινεζική προέλευση αρκεί, για να ενεργοποιήσει αντανακλαστικά άμυνας.

Το ίδιο ισχύει και σε μικρότερης κλίμακας υποθέσεις, όπως η αγορά αποθήκης στο Νιου Χάμσαϊρ από την κινεζική εταιρεία εμφιαλωμένου νερού Nongfu Spring. Δεν επρόκειτο για ημιαγωγούς, πυραύλους ή τεχνητή νοημοσύνη. Κι όμως, η υπόθεση έφτασε μέχρι τον έλεγχο της πολιτείας και οδήγησε σε εκτελεστικά διατάγματα κατά της αγοράς περιουσιακών στοιχείων από χώρες που χαρακτηρίζονται αντίπαλες.

Η πολιτική δυναμική είναι πλέον ξεκάθαρη: στην Αμερική του 2026, ακόμη και μια φαινομενικά χαμηλής ευαισθησίας κινεζική επένδυση μπορεί να διαβαστεί μέσα από το φίλτρο της εθνικής ασφάλειας.

Η αυτοκινητοβιομηχανία και ο φόβος της νέας κινεζικής εισβολής

Η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι ίσως το πιο φορτισμένο πεδίο. Οι κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν αποκτήσει τεράστια τεχνολογική και παραγωγική δύναμη. Για την Ουάσιγκτον, όμως, το άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς σε κινεζικά αυτοκίνητα δεν είναι απλώς εμπορικό ζήτημα. Είναι βιομηχανικό, πολιτικό και στρατηγικό.

Οι ενώσεις της αμερικανικής χαλυβουργίας ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ να κρατήσει τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Το επιχείρημα είναι διπλό: προστασία της αμερικανικής παραγωγής και αποτροπή κινδύνων εθνικής ασφάλειας.

Εδώ ο Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε μια αντίφαση που ο ίδιος δημιούργησε. Από τη μία, θέλει να εμφανιστεί ως πρόεδρος που φέρνει επενδύσεις. Από την άλλη, έχει οικοδομήσει την πολιτική του ταυτότητα πάνω στην προστασία της αμερικανικής βιομηχανίας από την Κίνα. Δεν μπορεί εύκολα να πουλήσει στους δικούς του ψηφοφόρους μια μεγάλη κινεζική βιομηχανική εγκατάσταση ως επιτυχία, όταν επί χρόνια τους λέει ότι η Κίνα έκλεψε την αμερικανική παραγωγή.

Η αγροτική γη ως νέο μέτωπο εθνικής ασφάλειας

Το ζήτημα της γεωργίας δείχνει πόσο έχει διευρυνθεί η αμερικανική καχυποψία. Η αγορά αμερικανικής αγροτικής γης από κινεζικά συμφέροντα έχει γίνει πολιτικό θέμα πρώτης γραμμής. Ο Τζον Μουλενάρ, Ρεπουμπλικανός από το Μίσιγκαν και πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Βουλής για την Κίνα, προωθεί νομοθεσία που θα απαγορεύει στην Κίνα να αποκτά αμερικανική αγροτική γη.

Το επιχείρημα είναι απλό και πολιτικά ισχυρό: η επισιτιστική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια. Και αν μια κινεζική επένδυση βρίσκεται κοντά σε στρατιωτικές ή κρίσιμες υποδομές, τότε το ζήτημα δεν είναι πλέον ιδιοκτησιακό. Είναι στρατηγικό.

Αυτό δημιουργεί άλλο ένα όριο για τον Τραμπ. Ο πρόεδρος θέλει η Κίνα να αγοράσει περισσότερα αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Η πίεση προς το Πεκίνο για σόγια, καλαμπόκι και άλλες αγροτικές εξαγωγές παραμένει κεντρική. Όμως άλλο πράγμα είναι οι κινεζικές αγορές προϊόντων και άλλο η κινεζική ιδιοκτησία γης. Το πρώτο μπορεί να πουληθεί ως νίκη για τους Αμερικανούς αγρότες. Το δεύτερο μπορεί να καταγγελθεί ως απειλή.

Το δίλημμα του Τραμπ

Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν ο Τραμπ θα ήθελε μια μεγάλη ανακοίνωση από τον Σι. Προφανώς θα την ήθελε. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να τη διαχειριστεί πολιτικά και θεσμικά.

Ο Τραμπ λειτουργεί με ένστικτο συμφωνίας. Θέλει αποτέλεσμα που φαίνεται. Θέλει μια εικόνα: ο Αμερικανός πρόεδρος στο Πεκίνο, ο Κινέζος ηγέτης δίπλα του, και μια ανακοίνωση για επενδύσεις τεράστιας κλίμακας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα ταίριαζε απολύτως στο δικό του αφήγημα.

Όμως η Ουάσιγκτον δεν κινείται μόνο με προεδρικές δηλώσεις. Υπάρχει Κογκρέσο. Υπάρχουν πολιτείες. Υπάρχουν τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας. Υπάρχει η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων. Υπάρχει ένα ολόκληρο αντι-κινεζικό σύστημα συναίνεσης που χτίστηκε τα τελευταία χρόνια και δεν διαλύεται επειδή ο Τραμπ θέλει να γυρίσει από το Πεκίνο με έναν εντυπωσιακό αριθμό.

Γι’ αυτό και η ιδέα ενός «λευκού καταλόγου» ασφαλών επενδυτικών τομέων είναι τόσο δύσκολη. Ό,τι σήμερα μοιάζει μη ευαίσθητο, αύριο μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμο. Οι μπαταρίες κάποτε ήταν βιομηχανία. Σήμερα είναι στρατηγική υποδομή. Τα δεδομένα κάποτε ήταν προϊόν. Σήμερα είναι ισχύς. Η γη κάποτε ήταν ακίνητο. Σήμερα μπορεί να είναι ζώνη παρακολούθησης.

Το πραγματικό διακύβευμα

Η συνάντηση Τραμπ – Σι δεν θα κριθεί μόνο από το αν η Κίνα θα αγοράσει περισσότερη αμερικανική σόγια ή περισσότερα αεροσκάφη. Θα κριθεί και από το αν οι δύο πλευρές μπορούν να βρουν έναν λειτουργικό χώρο οικονομικής συνύπαρξης σε μια εποχή στρατηγικής αντιπαλότητας.

Αυτός ο χώρος μικραίνει. Η αμερικανική καχυποψία βαθαίνει. Η κινεζική επιθυμία για πρόσβαση στην αμερικανική αγορά παραμένει. Και ο Τραμπ κινείται ανάμεσα σε δύο ανάγκες που συγκρούονται: να δείξει ότι μπορεί να κάνει συμφωνίες με την Κίνα, χωρίς να κατηγορηθεί ότι ανοίγει την πόρτα στον βασικό γεωπολιτικό ανταγωνιστή της Αμερικής.

Το κινεζικό χρήμα, σε άλλες εποχές, θα ήταν ευπρόσδεκτο ως καύσιμο ανάπτυξης. Σήμερα είναι πολιτικά ραδιενεργό. Μπορεί να δώσει στον Τραμπ έναν αριθμό για τις κάμερες. Αλλά μπορεί και να του ανοίξει ένα μέτωπο στο εσωτερικό, ακριβώς με εκείνους που θεωρούν ότι η οικονομική σχέση με την Κίνα ήταν η αρχή της αποβιομηχάνισης της Αμερικής.

Αυτό είναι το παράδοξο της στιγμής. Ο Τραμπ θέλει να επιστρέψει από το Πεκίνο με μια συμφωνία που να μοιάζει μεγάλη. Η Αμερική όμως έχει αλλάξει τόσο πολύ απέναντι στην Κίνα, ώστε το μέγεθος μιας τέτοιας συμφωνίας μπορεί να γίνει το ίδιο το πρόβλημά της.

