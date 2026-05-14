Στα κατεχόμενα συνελήφθη ο 29χρονος Τούρκος πατέρας ο οποίος άρπαξε το 23μηνών βρέφος από την μητέρα του το πρωί της Τετάρτης στο χωριό Απαισιά της επαρχίας Λεμεσού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα στον τ/κ Τύπο, οι «αρχές» των κατεχομένων τον συνέλαβαν για «για παράνομη είσοδο και παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης», καθώς επίσης και για «αναχώρηση από τα κατεχόμενα χωρίς την άδεια των αρμόδιων αρχών».

Ο 29χρονος εντοπίστηκε από τις «αρχές» των κατεχομένων μαζί με το βρέφος στις κατεχόμενες περιοχές της Αμμοχώστου, ενώ το «Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών» αποφάσισε όπως το παιδί παραμείνει προς το παρόν σε οικιακό περιβάλλον, κοντά στη γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του.

«Πιάσε το παιδί» φώναζε ο καταζητούμενος πατέρας στον φερόμενο συνεργό του

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθη και τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση 53χρονος Τουρκοκύπριος, φερόμενος συνεργός του 29χρονου Τούρκου πατέρα. Ο ύποπτος, κατά τη διάρκεια της προφορικής του ανάκρισης, μετά τη σύλληψή του, δεν συνεργάστηκε, ενώ αναμένεται να του ληφθεί γραπτή κατάθεση παρουσία δικηγόρων και διερμηνέα.

Μπορεί οι δράστες να κατέστρωσαν και να εφάρμοσαν άψογα το σχέδιο αρπαγής, ωστόσο, έκαναν λάθη, με αποτέλεσμα οι Αρχές να φτάσουν γρήγορα στα ίχνη του 53χρονου. Ο τελευταίος ενοικίασε όχημα στις 11 του μήνα, με επιστροφή στις 14. Αφού παρέλαβε χθες τον 29χρονο Τούρκο πατέρα, τον μετέφερε στο χωριό Απαισιά.

Εκεί, ο 29χρονος εισήλθε στην κατοικία της μητέρας, η οποία εκείνη τη στιγμή κοιμόταν μαζί με το παιδί και της επιτέθηκε. Αφού κατάφερε να αρπάξει το παιδί, ο πατέρας έφυγε τρέχοντας και εξήλθε από την κατοικία. Κατά την προσπάθεια της μητέρας να πάρει το παιδί, οι τρεις έπεσαν στην πισίνα. Ο καταζητούμενος πατέρας συνέχισε να την γρονθοκοπεί ενώ ο 53χρονος φερόμενος συνεργός εμφανίστηκε για να τον υποστηρίξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της philenews, ο 29χρονος φώναξε στα τουρκικά στον 53χρονο, «πιάσε το παιδί» με τον ύποπτο να το πράττει. Ακολούθως, οι τρεις τους διέφυγαν με το ενοικιαζόμενο όχημα, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα σε σημείο παρά το οδόφραγμα του Περγάμου. Οι Αρχές διερευνούν πώς διέφυγε από εκεί ο 53χρονος και εάν τον παρέλαβε άλλο άτομο.

Η 35χρονη Βρετανίδα μητέρα αναγνώρισε τον 53χρονο ύποπτο σε φωτογραφία που της υποδείχθηκε από την Αστυνομία, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν το πρόσωπο που πήρε το παιδί από την πισίνα και έφυγε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μας, η μητέρα βρίσκεται στην Κύπρο από το 2007 και από το 2022 ζούσε στην κατεχόμενη Αμμόχωστο, όπου γνώρισε τον Τούρκο καταζητούμενο μέσω διαδικτύου. Οι δύο τους συνήψαν σχέση και απέκτησαν το παιδί τους. Η 35χρονη υποστήριξε ότι ο πατέρας έκανε χρήση ναρκωτικών και είχε επιθετική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να τον καταγγείλει στη λεγόμενη αστυνομία των κατεχομένων. Η μητέρα σημείωσε ότι δεν βρήκε προστασία, καθώς δεχόταν απειλές από τον πατέρα, και πέρασε στις ελεύθερες περιοχές τον Σεπτέμβριο του 2025. Είπε ακόμη ότι ο καταζητούμενος πατέρας της έστελνε απειλητικά μηνύματα ότι θα τους σκοτώσει. Τον Νοέμβριο προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ενδοοικογενειακή βία.

Υπενθυμίζεται ότι, παρά το γεγονός ότι συμμετείχε στο ειδικό πρόγραμμα προστασίας «Ελπίς» και διέθετε εφαρμογή άμεσης ειδοποίησης της Αστυνομίας στο κινητό της, ο αιφνιδιασμός και η βιαιότητα της επίθεσης δεν της επέτρεψαν να ενεργοποιήσει την ειδοποίηση εγκαίρως. Η ειδοποίηση δόθηκε αμέσως μετά την αναχώρηση των δραστών, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα.

Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν περαιτέρω καταθέσεις από τους ανακριτες του Κλιμακίου Διερεύνησης Υποθέσεων Βίας στην Οικογένεια του ΤΑΕ Λεμεσού ενώ θα εξεταστεί υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Σημειώνεται ότι ο Τούρκος πατέρας, προχώρησε σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνοντας το παιδί ότι είναι μαζί του και ότι παίζει και είναι καλά.

Στο μεταξύ, έχει μεταβιβαστεί αίτημα προς την τουρκοκυπριακή πλευρά για την παράδοση του Τούρκου καταζητούμενου πατέρα. Το αίτημα υποβλήθηκε μέσω του Δικοινοτικού Γραφείου που υπάγεται στην Τεχνική Επιτροπή για το Έγκλημα και την Εγκληματικότητα.