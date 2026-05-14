Ο Έλον Μασκ ήταν ένας από τους 17 CEOs που συνόδευσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο ταξίδι του στο Πεκίνο και στη συνάντηση με τον πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ωστόσο, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είχε τη δική του προσωπική συνοδεία… τον μικρό του γιο.

Ο 6χρονος X Æ A-12 ή Χ, όπως ονομάζεται, έκλεψε κανονικά την παράσταση με τις αξιολάτρευτες αντιδράσεις του. Σε πολλές φωτογραφίες ο μικρός απεικονίζεται στο κόκκινο χαλί του προεδρικού μεγάρου του Σι να κρατάει στο ένα χέρι τον ιδρυτή της Tesla και της SpaceX και στο άλλο ένα λούτρινο σακίδιο, ενώ δίπλα του περπατούν άνδρες της ασφάλειας.

Ο Χ φαίνεται εντυπωσιασμένος από το μέγεθος της αίθουσας και χαρούμενος που συνοδεύει τον πατέρα του.

