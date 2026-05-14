Μετά την πρόκριση του Ακύλα με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026, η σκυτάλη περνά στον Β’ Ημιτελικό, όπου η Κύπρος με την Αντιγόνη και το «Jalla» διεκδικεί μία θέση στον τελικό του Σαββάτου στη Βιέννη.

Απόψε 18 χώρες ανεβαίνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle για τον Β’ Ημιτελικό της Eurovision. Συγκεκριμένα, με σειρά εμφάνισης θα ανέβουν στη σκηνή οι εξής χώρες: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα, Νορβηγία.

Η εκπρόσωπος της Κύπρου εντυπωσίασε με την παρουσία της, αφού η εμφάνισή της είχε έντονο ρυθμό, χορευτική διάθεση και μεσογειακό αέρα, στοιχεία που έκαναν το στάδιο να χορεύει στους ρυθμούς του «Jalla» από τα πρώτα δευτερόλεπτα.

Η Antigoni κινήθηκε με αυτοπεποίθηση στη σκηνή και κατάφερε να μεταφέρει την ενέργεια του τραγουδιού στο ευρωπαϊκό κοινό, σε μια εμφάνιση που είχε στόχο να ξεχωρίσει μέσα στη βραδιά.

Η Κύπρος εμφανίστηκε στην 9η θέση, ωστόσο για σκοπούς ψηφοφορίας είναι το νούμερο 8.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλη των «Big 5», αλλά και η Αυστρία ως διοργανώτρια χώρα θα περάσουν απευθείας στον τελικό.

Οι δέκα χώρες που θα προκριθούν θα ανακοινωθούν με τυχαία σειρά.