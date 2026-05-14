Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την Πέμπτη (14/05) ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει, από την προηγούμενη νύχτα, σε ορισμένα κινεζικά πλοία να διέλθουν από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά αποκλείσει τη ναυτιλία μέσω των ζωτικής σημασίας Στενών από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε καιρό ειρήνης, η διαδρομή αυτή αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, καθώς και άλλων βασικών εμπορευμάτων.

«Τελικά αποφασίστηκε ότι ορισμένα κινεζικά πλοία, κατόπιν αιτήματος της χώρας αυτής, θα διέρχονταν από την περιοχή αυτή μετά από συμφωνία σχετικά με τα πρωτόκολλα διαχείρισης τω Στενών από το Ιράν», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι Φρουροί, ο ιδεολογικός βραχίονας του ιρανικού στρατού.

«Η διέλευση αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ», πρόσθεσαν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι είχε επιτραπεί η διέλευση «περισσότερων από 30 πλοίων», αν και δεν ήταν σαφές εάν όλα ήταν κινεζικά.

Ο έλεγχος του Ιράν επί της θαλάσσιας οδού έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές και έχει προσφέρει στη Τεχεράνη σημαντική διαπραγματευτική ισχύ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει δικό τους ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Η διέλευση των πλοίων συμπίπτει με την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου συναντήθηκε με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη για συνομιλίες που περιλάμβαναν τον πόλεμο με το Ιράν.

