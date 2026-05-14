Άλλος ο ΑΠΟΕΛ της λιτότητας και διαφορετικός ο ΑΠΟΕΛ μιας σοβαρής οικονομικής επένδυσης…

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον επιχειρηματία Σάββα Λιασή, ο οποίος βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με το γαλαζοκίτρινο οικοδόμημα για να επενδύσει. Κάτι που υποχρεωτικά βάζει προσωρινά φρένο στον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Όπως είναι φυσιολογικό, άλλα θα είναι τα δεδομένα αναφορικά με τον προϋπολογισμό και τους στόχους σε ενδεχόμενο που οριστικοποιηθεί η συμφωνία και διαφορετικά σε περίπτωση ναυαγίου. Η διοίκηση του Χάρη Φωτίου φρόντισε έως τώρα ώστε να παραμείνουν οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές. Από εκεί και πέρα, για να μη γίνουν βεβιασμένες κινήσεις, οι παράγοντες του συλλόγου της Λευκωσίας θεωρούν ότι πρέπει να περιμένουν την κατάληξη των επαφών.

Το γεγονός, άλλωστε, ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν εξασφάλισε συμμετοχή σε διοργάνωση της UEFA, παρά το ότι δεν παύει να είναι αποτυχία, δίνει μεγαλύτερη άνεση χρόνου. Διότι πάντα, όταν κλείνει η σεζόν και αρχίζουν τον Ιούλιο οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα πόδια μπαίνουν σε ένα παπούτσι αναφορικά με τη στελέχωση του ρόστερ.

Η είδηση, μάλιστα, για επαφές με τον Σάββα Λιασή επηρεάζει και τις βλέψεις των ποδοσφαιριστών για το μέλλον τους. Για παράδειγμα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ενδεχομένως να επιθυμούσε αποχώρηση λόγω της οικονομικής στενότητας των πρωτευουσιάνων, ίσως να κάνει δεύτερες σκέψεις.

