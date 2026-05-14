Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, μετά την έξοδο της Σωτήρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, φαίνεται ότι παρασύρθηκε εργάτης που εκτελούσε εργασίες στο οδόστρωμα από διερχόμενο όχημα.

Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρα της τόσο Δημοκρατίας όσο και των Βρετανικών Βάσεων.



Η κατάστασή του κρίνεται ως πολύ σοβαρή και γι’ αυτό γίνεται προσπάθεια να τον σταθεροποιήσουν για να μπορέσουν να τον μεταφέρουν.

Ο τραυματίας ακόμη δεν έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Προσοχή συνιστά η Αστυνομία

Λόγω οδικής σύγκρουσης στον αυτοκινητόδρομο Πάφου προς Λεμεσό, παρά τη σήραγγα, οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας θα παραμείνουν κλειστές από την έξοδο για Παραμάλι, μέχρι την έξοδο Σωτήρας.

Καλούνται οι οδηγοί να χρησιμοποιούν την έξοδο Επισκοπής προς Λεμεσό, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

