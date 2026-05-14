Το τελευταίο μίλι της προεκλογικής περιόδου είναι πάντα το πιο καθοριστικό. Δέκα ημέρες πριν από το άνοιγμα της κάλπης, το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά. Ίσως η καθυστέρηση να οφείλεται και στη μακρά προεκλογική περίοδο που ξεκίνησε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η περίοδος είναι η πιο κρίσιμη για τον καθορισμό του πολιτικού σκηνικού. Είναι το χρονικό σημείο που η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος αρχίζει να παρακολουθεί, να ακούει και να ενδιαφέρεται να μάθει για τις βουλευτικές εκλογές και αρχίζει να εκφράζει τις προθέσεις του. Οπότε, δίνει και στίγμα για το πώς μπορούν να εκφραστούν οι δυναμικές στο εκλογικό σκηνικό.

Σε αυτό το στάδιο, τρεις είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο ως προς το αποτέλεσμα της κάλπης:

Αποφυγή λαθών

Στην τελική ευθεία για την κάλπη, είναι πολύ σημαντικό να μην γίνουν λάθη. Κάθε ατόπημα πληρώνεται ακριβά και δεν υπάρχει χρόνος για να διορθωθεί ή να ανατραπεί μία αρνητική εικόνα η οποία μπορεί να διαμορφωθεί από μια λανθασμένη κίνηση, μια κακή δήλωση, ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βγει στο δημόσιο λόγο σε αυτό το στάδιο. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις στο παρελθόν όπου μια λάθος κίνηση ή δήλωση υποψηφίου ή αρχηγού κόμματος στοίχισαν στην κάλπη.

Σε αυτό το σκηνικό έρχονται και τα debates, για πολιτική αντιπαραβολή θέσεων και απόψεων υποψηφίων, όσο αυτά μπορούν να έχουν ακόμα επιρροή στην παντοκρατορία των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Σίγουρα, όμως, ο απόηχος μιας τέτοιας συζήτησης και οι διαστάσεις που λάβουν οι πολιτικές αναλύσεις που θα γίνουν, μπορούν ακόμα να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν απόψεις.

Συσπείρωση των παραδοσιακών κομμάτων

Η άλλοτε παντοκρατορία των κομματικών μηχανισμών, ιδιαίτερα των μεγάλων πολιτικών δυνάμεων, δεν υφίσταται πλέον. Σε μια κοινωνία που δύσκολα ακούει και στη οποία οι κομματικές ταυτότητες αμφισβητούνται, το έργο των οργανωτικών μηχανισμών των κομμάτων είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Πόσω μάλλον σε ένα πλήρως κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό που έχουμε ενώπιον μας. Σε μια μικρή κοινωνία του ενός εκατομμυρίου, όπου λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας ή έχουμε μακρινούς δεσμούς συγγένειας, έχουμε 19 κομματικούς σχηματισμούς και 753 υποψήφιους, να διεκδικούν μια θέση στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Οι προσωπικές σχέσεις υπερτερούν σε πολλές περιπτώσεις των, ούτως ή άλλως, αποδυναμωμένων κομματικών δεσμών.

Παρόλα αυτά, ο κομματικός πατριωτισμός, η ιδεολογική ταύτιση των ψηφοφόρων, λειτουργεί ως στοιχείο που επηρεάζει τις τάσεις προς την κάλπη, κυρίως σε δυσαρεστημένα ή αποστασιοποιημένα πολιτικά και κομματικά ακροατήρια, τα οποία κινητοποιούνται το τελευταίο διάστημα. Σε αυτό έχουν ακόμα ρόλο να διαδραματίσουν οι κομματικοί μηχανισμοί. Το αποτέλεσμα της δουλειάς των οργανωτικών των κομμάτων θα φανεί στη συσπείρωση που θα καταγράψουν τα μεγάλα κόμματα. Το ποσοστό της συσπείρωσης, ιδιαίτερα για ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο τα δικά τους ποσοστά, αλλά και τα ποσοστά των άλλων υποψηφίων.

Επικαιρότητα

Η θεματολογία της τελευταίας εβδομάδας θα διαδραματίσει το δικό της ρόλο. Τα μεγάλα θέματα λειτουργούν ως κριτήριο ψήφου: ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, όπως ήταν η στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την πτώση του drone στις Βρετανικές Βάσεις, τυχόν εξελίξεις στο Κυπριακό, ζητήματα οικονομίας ή τυχόν σκάνδαλα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης. Αυτό αποκαλύπτεται και μέσα από τη θεματολογία που τα ίδια τα κόμματα θέλουν, μέσω των ανακοινώσεών τους, να αναδείξουν και να κατευθύνουν ανάλογα τη συζήτηση.

Τη δική της σημασία έχει ασφαλώς και η σύνθεση των ψηφοδελτίων. Η αναγνωρισιμότητα των υποψηφίων, αλλά και η δουλειά που έκανε ο καθένας κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, θα συνδράμουν στο δικό τους αποτέλεσμα.



Η τελική ευθεία πριν τις εκλογές είναι μια περίοδος όπου οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Η αποφυγή λαθών, η συσπείρωση των παραδοσιακών κομμάτων και η σωστή αξιοποίηση της επικαιρότητας αποτελούν τα τρία καθοριστικά «άτου» που μπορούν να καθορίσουν την πορεία προς την κάλπη. Όποιος καταφέρει να τα διαχειριστεί αποτελεσματικά, αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας.