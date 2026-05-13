Λίστα με παραγωγικότητας για τους βουλευτές της τετραετούς θητείας που ολοκληρώθηκε, διαμόρφωσε ο Δείκτης Αξιολόγησης Βουλευτών για λογαριασμού του μη κερδοσκοπικού οργανισμός Oxygen For Democracy, δημιουργώντας κατάταξη από τους πιο δραστήριους προς εκείνους που έπραξαν τα λιγότερα.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο Σταύρος Παπαδούρης, ο Κυριάκος Χατζηγιάννης, η Αλεξάνδρα Ατταλίδου και ο Χρίστος Χριστόφιας.

Αντιθέτως, ως λιγότερο δραστήριοι αναφέρονται η Αννίτα Δημητρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Μάριος Καρογιάν, ο Γιώργος Πενηνταέξ, ενώ τελευταίος είναι ο Άντρος Κυπριανού.

Η αξιολόγηση των βουλευτών έγινε με βάση την κατάθεση προτάσεων νόμου, τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, τα αυτεπάγγελτα θέματα και άλλες θεσμικές δράσεις που σχετίζονται με το λειτούργημά τους.

Ο Δείκτης Αξιολόγησης Βουλευτών αποτελεί ένα εργαλείο καταγραφής και ανάλυσης της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας, το οποίο βασίζεται σε αντικειμενικά, μετρήσιμα δεδομένα. Συγκεντρώνει στοιχεία όπως η κατάθεση προτάσεων νόμου, οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, τα αυτεπάγγελτα θέματα και άλλες θεσμικές δράσεις, όπως αυτές προβλέπονται από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής.

Οι τελευταίοι δέκα της κατάταξης

Παράλληλα, εισάγει μια καινοτόμο προσέγγιση, συνδυάζοντας την ποσοτική αποτύπωση με ποιοτική αξιολόγηση, ώστε τα δεδομένα να αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο και ερμηνεία. Στόχος του Δείκτη είναι να ενισχύσει τη διαφάνεια, να προάγει τη λογοδοσία και να προσφέρει στους πολίτες ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς για την κατανόηση και αξιολόγηση του κοινοβουλευτικού έργου.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ