Τουρκοκυπριακής καταγωγής είναι η νέα Υφυπουργός στο Υπουργείο Στέγασης, Κοινοτήτων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Βρετανίας, η 37χρονη Νεσίλ Τσιαλισκάν, μετά τον ανασχηματισμό του Κιρ Στάρμερ.

Τ/κ ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός άλλαξε αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του.

Η Βουλευτής του βρετανικού Εργατικού Κόμματος, Νεσίλ Τσαλισκάν εξελέγη στην εκλογική περιφέρεια Μπάρκινγκ στο Λονδίνο στις εκλογές του 2024, και ήταν η πρώτη Βουλευτής τουρκοκυπριακής καταγωγής που εισήλθε στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Γεννημένη στο Ένφιλντ-Έντμοντον, η Τσαλισκάν ξεκίνησε την πολιτική της καριέρα σε νεαρή ηλικία με το Εργατικό Κόμμα. Αποφοίτησε με πτυχίο στην Πολιτική και τις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ και με μεταπτυχιακό στην Πολιτική και την Επικοινωνία από το London School of Economics. Εργάστηκε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) για αρκετά χρόνια. Το 2015, έγινε δημοτική σύμβουλος στο Ένφιλντ και το 2018, σε ηλικία 29 ετών, εξελέγη Δήμαρχος και έγινε γνωστή ως η νεότερη γυναίκα δήμαρχος στο Λονδίνο, σημειώνουν τα τ/κ ΜΜΕ.

