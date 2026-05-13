Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της χώρας, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να αναπτύσσει πυραυλικά συστήματα τα οποία, όπως είπε, θα μπορούν να ξεπεράσουν όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά αμυντικά συστήματα.

Σημειώνεται ότι ο Πούτιν ανακοίνωσε χθες ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη να αναπτύξει έως το τέλος του τρέχοντος έτους τον νέο πύραυλο Sarmat που θα μπορεί να μεταφέρει πυρηνική κεφαλή και να πλήττει στόχους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, μετά την επιτυχημένη δοκιμή, την οποία ανακοίνωσε χθες ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι η Ρωσία είχε επιχειρήσει κι άλλες φορές τα προηγούμενα χρόνια ανάλογες δοκιμές, οι οποίες είχαν αποτύχει, προκαλώντας καθυστερήσεις στην ανάπτυξή του.

Δείτε βίντεο από την δοκιμή του Sarmat

🇷🇺🚀 #Russia has tested its new intercontinental ballistic missile #Sarmat, the world's most powerful ICBM, capable of carrying multiple independently guided warheads, Avangard hypersonic glide vehicles, decoys and EW systems, making it extremely difficult to intercept.

Ενημερώθηκε για τη δοκιμή μέσω τηλεδιάσκεψης Καρακάγεφ

Σύμφωνα με πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο την Τρίτη, ο Πούτιν ενημερώθηκε για τη δοκιμή μέσω τηλεδιάσκεψης από τον διοικητή των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων της Ρωσίας, Σεργκέι Καρακάγεφ. Ο τελευταίος ανέφερε ότι η εκτόξευση επιβεβαίωσε την αξιοπιστία του σχεδιασμού και των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του συστήματος.

«Η εκτόξευση ήταν επιτυχής», δήλωσε ο Καρακάγεφ στον Ρώσο πρόεδρο.

Russia says it successfully tested the new nuclear-capable "Sarmat" missile and plans to place it on combat duty by the end of the year.



Putin says the missile’s range could exceed 35,000 km. pic.twitter.com/HWXZ6c9oLX — Clash Report (@clashreport) May 12, 2026

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι ο Sarmat αποτελεί «το ισχυρότερο πυραυλικό σύστημα στον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι έχει εμβέλεια άνω των 35.000 χιλιομέτρων. Επιπλέον, η συνολική ισχύς της πυρηνικής κεφαλής που μπορεί να μεταφέρει ο Sarmat είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αντίστοιχα συστήματα, ενώ η ταχύτητα του μπορεί να ξεπεράσει τα 10 mach, καλύπτοντας απόσταση 12.000 χιλιομέτρων την ώρα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Μόσχα είχε ενημερώσει εκ των προτέρων τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες για τη δοκιμή.

Από τα πιο προβληματικά στρατηγικά εξοπλιστικά σχέδια της Ρωσίας

Ο πύραυλος Sarmat σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει τους παλαιούς σοβιετικούς πυραύλους Voevoda, γνωστούς στο NATO με την ονομασία «Satan». Ωστόσο, το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο προβληματικά στρατηγικά εξοπλιστικά σχέδια της Ρωσίας.

Το Κρεμλίνο είχε αρχικά ανακοινώσει ότι ο πύραυλος θα εντασσόταν σε επιχειρησιακή υπηρεσία το 2020, όμως το χρονοδιάγραμμα μετατέθηκε επανειλημμένα λόγω τεχνικών προβλημάτων. Παρά τις καθυστερήσεις, ο Πούτιν και άλλοι Ρώσοι αξιωματούχοι διαβεβαίωναν επί χρόνια ότι το σύστημα βρισκόταν κοντά στην πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Ρωσία είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά επιτυχημένη δοκιμή του Sarmat λίγο μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Τότε, ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι το νέο όπλο θα ενίσχυε την πυρηνική αποτροπή της χώρας και θα ανάγκαζε τους αντιπάλους της Ρωσίας «να το σκεφτούν δύο φορές».

🇷🇺 Today Russia test-fired Satan II and it worked.



RS-28 Sarmat, Plesetsk to Kamchatka. 5,500 kilometers in 30 minutes… direct hit.



Putin confirmed within the hour: first combat-ready regiment armed with this missile deploys by end of 2026.



This same missile blew up in its… https://t.co/ZX7HGO9XI2 pic.twitter.com/QUIFQvmrHh — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026

Τα «ήξεις αφήξεις» για τους Sarmat

Στις αρχές του 2024, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι πρώτοι σειριακά παραγόμενοι πύραυλοι Sarmat είχαν ήδη παραδοθεί στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2025 παραδέχθηκε δημόσια ότι το σύστημα δεν είχε ακόμη τεθεί σε κανονική επιχειρησιακή υπηρεσία.

Αρκετές προηγούμενες δοκιμές είχαν αποτύχει. Τον Σεπτέμβριο του 2024, πύραυλος Sarmat εξερράγη μέσα σε σιλό εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμών στο κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλη δοκιμή τον Νοέμβριο του 2025 κατέληξε επίσης σε αποτυχία, όταν ο πύραυλος παρέμεινε στον αέρα περίπου ένα λεπτό πριν συντριβεί.

☢️ The "Sarmat" wasn't built for the battlefield — it was built for nuclear intimidation of the West



Online users have once again revisited the 2018 presentation of the Sarmat missile, famous for its CGI graphics straight out of an old video game. But what really caught… https://t.co/4SL1tYL0Z5 pic.twitter.com/bWWu3QN4CC — NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026

Η νέα δοκιμή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη του Αλεξάντερ Γκαβρίλοφ, επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας Krasmash, η οποία κατασκευάζει τους πυραύλους Sarmat. Οι ρωσικές αρχές τον κατηγορούν για υπεξαίρεση.

