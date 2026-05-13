Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο παραγωγής βιοντίζελ στο Μερσίν της νότιας Τουρκίας.

Όπως αναφέρει το CNN Turk, η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη προς το παρόν αιτία στις εγκαταστάσεις πλήρωσης ενέργειας εταιρείας στην περιοχή Καζανλί της επαρχίας Ακντενίζ και στη συνέχεια σημειώθηκε έκρηξη σε δεξαμενή με καύσιμα.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά που καίει στις δεξαμενές με πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται προς τον ουρανό.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Mersin’de faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti.



Yangının halen kontrol altına alınamadığı bildirildi.https://t.co/sMCmrPWzmv pic.twitter.com/yLKVqAlgwl May 13, 2026

🔥Fire and explosion at an oil refinery storage facility in Mersin, Türkiye: one person died.



A fire broke out in a fuel tank at an oilseed processing and biodiesel production facility in Mersin’s Kazanlı neighborhood on Wednesday afternoon. Multiple fire crews were dispatched… pic.twitter.com/GAnIFhQ83o — News.Az (@news_az) May 13, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έκρηξη ένας 47χρονος εργάτης αρχικά τραυματίστηκε σοβαρά καθώς έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Mersin’deki fabrika yangını: 1 işçi hayatını kaybetti – https://t.co/wsbYqtDcAK — BursaTanık Gazetesi (@bursatanik) May 13, 2026

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο μετά την έκρηξη αντιμετωπίστηκε αρχικά από τα συνεργεία του εργοστασίου και στη συνέχεια κλήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Αναφέρθηκε ότι τα βυτιοφόρα στην εγκατάσταση απομακρύνθηκαν από την περιοχή, ορισμένα τμήματα εκκενώθηκαν και οι προσπάθειες κατάσβεσης των φλογών συνεχίζονται.

Πηγές ανέφεραν ότι οι προσπάθειες πυρόσβεσης παρεμποδίστηκαν από εύφλεκτα υλικά στα σιλό πετρελαίου, ότι πυκνός μαύρος καπνός που ανέβαινε από την εγκατάσταση ήταν ορατός από χιλιόμετρα μακριά και ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

protothema.gr