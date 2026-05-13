Ο EMILIYAN YORDANOV 16 ετών, από Βουλγαρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στα Λατσιά, Λευκωσίας από τις 16:35 σήμερα 13/05/2026.

Ο 16χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,68μ. περίπου, με κοντά, καστανά μαλλιά. Την τελευταία φορά που θεάθηκε φορούσε μαύρο μακρύ παντελόνι, γαλάζια φανέλα και μπλε φούτερ.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.