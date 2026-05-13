Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στη Βρετανία εκδικάζεται στο Λονδίνο, με μια μητέρα από το Μαρόκο και τον σύντροφό της από την Αλγερία να κατηγορούνται για τον θάνατο του τριών μηνών γιου της. Σύμφωνα με όσα έχουν τεθεί ενώπιον του δικαστηρίου, το βρέφος εντοπίστηκε με θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι και υπέκυψε λίγες εβδομάδες αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η 32χρονη Ντούνια Σεταουάτ και ο 44χρονος Αμπντελκαντέρ Εσίντ κατηγορούνται για τη δολοφονία του μικρού Άνταμ στο Νορθ Φίντσλεϊ του Λονδίνου. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο Inner London Crown Court, διασώστες που έφτασαν στο διαμέρισμα κοινωνικής κατοικίας της οικογένειας στις 30 Ιανουαρίου εντόπισαν το βρέφος με πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν συμβατά με χτυπήματα του κεφαλιού σε σκληρή επιφάνεια, μάλλον σε τοίχο.

Το δικαστήριο άκουσε ακόμη ότι η Σεταουάτ φέρεται να είχε στείλει μηνύματα στον αδελφό της, στα οποία εξέφραζε την έντονη ενόχλησή της για το μωρό. Σε ένα από αυτά έγραφε: «Με έχει εκνευρίσει πραγματικά. Δεν έχει κοιμηθεί ακόμη». Σε άλλο μήνυμα φέρεται να ανέφερε: «Απλώς χτύπα το και τελείωνε». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε επίσης πει σε συγγενικό της πρόσωπο: «Μακάρι να πέθαινε».

Έστειλε 1.000 λίρες σε ταξιδιωτικό γραφείο

Ο Εσίντ, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Αλγερία και φέρεται να έστειλε 1.000 λίρες σε ταξιδιωτικό γραφείο, ενώ το βρέφος έδινε μάχη για τη ζωή του.

Όπως έγινε γνωστό στη δίκη, ο μικρός Άνταμ μεταφέρθηκε στο Great Ormond Street Hospital με σοβαρές εγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε πιθανότητα ανάρρωσης και ζήτησαν από τους γονείς άδεια για να διακοπεί η μηχανική υποστήριξη της ζωής του παιδιού, όμως εκείνοι αρνήθηκαν.

Τελικά χρειάστηκε παρέμβαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ώστε να εκδοθεί σχετική εντολή για τη διακοπή της υποστήριξης, καθώς η κατάσταση του βρέφους επιδεινωνόταν συνεχώς. Ο Άνταμ κατέληξε στις 17 Φεβρουαρίου.

Πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο, σπασμένο πλευρό και σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία

Ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι το βρέφος είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα στο κρανίο, σπασμένο πλευρό και σοβαρή εγκεφαλική αιμορραγία.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής ανάκρισης, η Σεταουάτ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα τραύματα του γιου της. Ισχυρίστηκε ότι είχε δώσει στον Εσίντ μπιμπερό για να ταΐσει το μωρό και πως στη συνέχεια τον άκουσε να κάνει έναν περίεργο θόρυβο. Όταν πήγε να δει τι συνέβαινε, όπως είπε, ο λαιμός του παιδιού είχε κιτρινίσει και το πρόσωπό του είχε γίνει μπλε.

Από την πλευρά του, ο Εσίντ υποστήριξε ότι τα τραύματα στο κεφάλι ενδέχεται να είχαν προκληθεί κατά τη γέννηση του παιδιού. Δήλωσε ακόμη ότι μετακόμισε στο σπίτι της Σεταουάτ επειδή το βρέφος ήταν άρρωστο και πως της είχε ζητήσει να του υποσχεθεί ότι δεν θα έκανε κακό στο παιδί.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Η Σεταουάτ, η οποία σύμφωνα με το δικαστήριο είχε παραμείνει στη Βρετανία μετά τη λήξη της βίζας της, εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας μαύρο φλις, ενώ ο Εσίντ φορούσε καρό μαύρο και πράσινο πουκάμισο. Και οι δύο χρειάστηκαν διερμηνέα αραβικών.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες για δολοφονία και για πρόκληση ή αποδοχή του θανάτου παιδιού κατά το διάστημα από τις 13 Νοεμβρίου 2025 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2026.

Η Σεταουάτ ξέσπασε σε δυνατούς λυγμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, κατά την οποία ορίστηκε ότι η δίκη θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου 2027. Παράλληλα, προγραμματίστηκε νέα διαδικαστική ακρόαση για τις 27 Ιουλίου.

«Αν δεν εμφανιστείτε, η δίκη μπορεί να συνεχιστεί χωρίς εσάς»

Ο δικαστής Μάικλ Έβανς προειδοποίησε το ζευγάρι ότι η μη κατάθεση επαρκώς λεπτομερούς υπερασπιστικής γραμμής θα μπορούσε να λειτουργήσει εις βάρος τους, ενώ επισήμανε ότι αν δεν παρουσιαστούν στο δικαστήριο όταν κληθούν, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ξεχωριστό αδίκημα.

«Κατά τη διάρκεια της δίκης έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε. Αν δεν εμφανιστείτε, η δίκη μπορεί να συνεχιστεί χωρίς εσάς, οι συνήγοροί σας μπορεί να αποσυρθούν και ο δικαστής μπορεί να ενημερώσει τους ενόρκους για τον λόγο της απουσίας σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Εσίντ διαθέτει άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο έως το 2027. Η Σεταουάτ κατοικεί στην περιοχή Kingsway του Νορθ Φίντσλεϊ και ο Εσίντ στην περιοχή Clandon Gardens του Φίντσλεϊ.

protothema.gr