Τη διαβεβαίωση για την αμέριστη στήριξη του προς τη μαρωνιτική κοινότητα στην Κύπρο, αλλά και την υπερηφάνεια που αισθάνεται για αυτήν, εξέφρασε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος δέχθηκε το απόγευμα, στο Προεδρικό Μέγαρο, αντιπροσωπεία Μαρωνιτών, με επικεφαλής τον μέχρι πρότινος Εκπρόσωπο τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Μούσα, ο οποίος εξήρε το έργο του Προέδρου Χριστοδουλίδη και την τεράστια στήριξη του προς τους Μαρωνίτες, απονέμοντας στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη την ανώτατη τιμητική διάκριση «Χρυσός Κέδρος», που απονέμει η μαρωνιτική κοινότητα σε ανθρώπους με τεράστια προσφορά προς αυτήν.

Καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε απευθυνόμενος στον κ. Μούσα ότι «γίνεται αυτή η συνάντηση με αφορμή και τη συμπλήρωση δύο διαδοχικών πετυχημένων θητειών στη Βουλή. Θέλω να σε ευχαριστήσω εκ μέρους της Κυβέρνησης, της Πολιτείας αλλά και προσωπικά για τη συνεργασία που είχαμε».

Πρόσθεσε ότι «με αφορμή τη συνάντηση μας είπα ότι πρέπει να δούμε τι κάναμε για τη μαρωνιτική κοινότητα από τον Μάρτιο, και είναι τόσα πολλά πράγματα που κάναμε, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δική σου επίμονη και συνεχή επαφή που είχαμε. Για μένα όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν θα ξεχάσω που επαναλειτουργήσαμε το νηπιαγωγείο μετά από 25 χρόνια.

Το είχαμε πει προεκλογικά, αλλάξαμε τα σχέδια επανεγκατάστασης αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό, αποζημιώσεις με τις πλημμύρες που είχαμε στον Κορμακίτη, Εκκλησίες, τόσα πολλά πράματα που κάναμε.

Είμαστε περήφανοι για τη μαρωνιτική κοινότητα της Κύπρου, για τη διαχρονική συμβολή της στην πολιτική, στην οικονομική και στην κοινωνική ζωή του τόπου. Και ευελπιστώ ότι τούτη η συνεργασία θα συνεχιστεί και με εκείνον που θα επιλέξει η κοινότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι η μόνη κοινότητα που θα έχει εκλογές. Για τις άλλες δύο κοινότητες έχει εκλεγεί ο Εκπρόσωπος τους».

Πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε φυσικά, γνωρίζεις τα θέματα πάρα πολύ καλά. Είμαστε εδώ και η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί».

Από πλευράς του ο κ. Μούσα είπε ότι «θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πρώτα από όλα για τη σημερινή συνάντηση, η οποία γίνεται με το πέρας μιας δεκαετίας που εκπροσωπώ την κοινότητα.

Τα τελευταία τρία χρόνια και κάτι έχουμε συνεργαστεί ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέον, μετά τη σπουδαία εκλογή σας, την ιστορική θα έλεγα για τα δεδομένα της Κύπρου, και προηγουμένως είχαμε συνεργαστεί και πάλι είτε ως Υπουργός Εξωτερικών είτε ως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Άρα, είναι μια σχέση που πάει πίσω, έχει βάθος και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ανασκοπώντας αυτή τη σχέση διαπίστωσα ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα και έγιναν πάρα πολλά πράγματα σε λίγο χρονικό διάστημα, για αυτό έγιναν και πολύ αισθητά. Οι υποδομές στα χωριά μας, στα δύο χωριά που έχουμε και λειτουργούν, έχουν βελτιωθεί, ενδυναμωθεί με πολύ σημαντικές αποφάσεις της Κυβέρνησης, θα έλεγα ριζοσπαστικές αποφάσεις που βοηθούν την προοπτική, δημιουργούν προοπτική, όπως τα σχολεία που χωρίς αυτά πού θα πηγαίναμε;».

Πρόσθεσε ότι «τώρα με την αύξηση των επιδομάτων και των άλλων κινήτρων, δραστική αύξηση, δημιουργείται ελπίδα. Δημιουργείται βάσιμη ελπίδα. Ξέρετε πολύ καλά ότι χωρίς τα χωριά μας δεν έχουμε καμιά ελπίδα να επιβιώσουμε».

Επεσήμανε ότι «θέλω πέραν των προσπαθειών σας κ. Πρόεδρε και της βοήθειας που μας δώσατε για τα δύο χωριά, να σας ευχαριστήσω γιατί ήσασταν ο πρώτος Πρόεδρος που αναδείξατε και το θέμα των άλλων δύο χωριών, των στρατοκρατούμενων χωριών, της Αγίας Μαρίνας και του Ασώματου και που θέσατε το θέμα στο τραπέζι των συνομιλιών. Αυτά για εμάς έχουν τεράστια σημασία.

Επίσης, είστε δίπλα μας στις ελεύθερες περιοχές, στις τελετές μας, στις εκδηλώσεις μας, όσο εσείς όσο και η σύζυγος σας την οποία πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την οποίαν αισθανόμαστε δίπλα μας».

Ο κ. Μούσα υπογράμμισε ότι «αυτά τα πράγματα αφήνουν πίσω αποτύπωμα και το αποτύπωμα που αφήνουν ένα θετικό. Εδώ στις ελεύθερες περιοχές είστε πάντα κοντά μας, με την Εκκλησία μας. Ο Αρχιεπίσκοπος είναι στο Παρίσι. Δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, αλλά μου είπε να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες του.

Έχουμε έργα, τα οποία τρέχουν. Ένα από τα μεγάλα έργα της κοινότητας είναι το Sporting Centre, το οποίο είναι προεκλογική δέσμευση του Προέδρου και θα το προχωρήσουμε. Θα το προχωρήσουμε σε τούτη τη θητεία, επειδή θα έχουμε και άλλη θητεία, αλλά σε τούτη τη θητεία θα το προχωρήσουμε. Και με τη νέα θητεία θα συνομολογήσουμε νέο πρόγραμμα».

Ο κ. Μούσα ευχαρίστησε επίσης τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την «εξαιρετική στήριξη του προς τον Λίβανο και στον Πρόεδρο Αούν».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι «γνωρίζετε πόσο κοντά είμαι με τον Λίβανο και με τον Πρόεδρο Αούν, είμαστε τυχεροί να έχουμε τον Πρόεδρο Αούν στον Λίβανο, εργαζόμαστε μαζί, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της χώρας.

Ο Λίβανος είναι η εγγύτερη χώρα στην Κύπρο και κάποιες φορές, συζητώντας με τον φίλο Τζοζέφ Αούν, λέμε ότι μια γέφυρα χρειάζεται για να συνδέσει τις δύο χώρες.

Πέραν της στήριξης μας σε διμερές επίπεδο κάνουμε το πάνω εντός της ΕΕ ώστε η ΕΕ να στηρίξει ουσιαστικά τον Λίβανο.

Είμαι περήφανος που ήμουν αυτός που προσκάλεσε την Πρόεδρο της Επιτροπής κα φον ντερ Λάιεν να επισκεφθεί για πρώτη φορά τον Λίβανο, και τον επισκεφθήκαμε μαζί.

Και ο Πρόεδρος Αούν ήταν πρόσφατα στην Κύπρο, τον προσκάλεσα να παραστεί στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί με άλλους ηγέτες της περιοχής. Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα των συζητήσεων μας ήταν η πρόταση της Κύπρου για έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ της ΕΕ και του Λιβάνου για μια στρατηγική, συνολική συμφωνία, διότι έχουμε ευθύνη ως ΕΕ να στηρίξουμε τις προσπάθειες».

Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε υπερηφάνεια για τη μαρωνιτική κοινότητα στην Κύπρο.

Μετά τη συνάντηση, ο κ. Μούσα απένειμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον «Χρυσό Κέδρο», που αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση που απονέμει η μαρωνιτική κοινότητα, λέγοντας ότι η τιμητική διάκριση απονέμεται «για τη στενότατη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. ‘Εχουμε πετύχει πάρα πολλά, η κοινότητα νιώθει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη σύζυγο του δίπλα της και ως ένδειξη της εκτίμησης μας προς το πρόσωπο σας και ως αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς σας προς την κοινότητα μας η οποία σίγουρα δεν τερματίζεται εδώ, αλλά θα ενδυναμωθεί περαιτέρω, σας απονείμουμε αυτή την τιμή που είναι ο ‘Χρυσός Κέδρος’. Πρόκειται για την ανώτατη τιμή που προσφέρουμε ως κοινότητα σε ανθρώπους με τεράστια προσφορά προς τους αγώνες της κοινότητας μας.

Πέραν τούτου, αυτή η τιμή που συμβολίζει την ιστορική καταγωγή των Μαρωνιτών, που είναι ο Λίβανος, αντανακλά και στις εξαιρετικές σας προσπάθειες να στηρίξετε και να βοηθήσετε την πολύπαθη χώρα του Λιβάνου και τον Πρόεδρο της. Με όλη μας την αγάπη σας το απονείμουμε».

Αποδεχόμενος την τιμητική διάκριση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε περήφανοι για τη μαρωνιτική κοινότητα. Όλα αυτά τα χρόνια συνεργαζόμασταν συνεχώς με τον κ. Μούσα, ξέρει πάντα ποια είναι πολύ συγκεκριμένα τα αιτήματα της κοινότητας και βοηθά και εμάς να ανταποκριθούμε.

Η τιμή σήμερα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ευθύνη, την ελάχιστη υποχρέωση να συνεχίσουμε ως Πολιτεία να στηρίζουμε. Η μαρωνιτική κοινότητα έχει μια ιδιαιτερότητα, τα τέσσερα χωριά της βρίσκονται υπό κατοχή, άρα, έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε – και πάντα στηρίζουμε – την κοινότητα στις ελεύθερες περιοχές. Ειδικότερα μια έγνοια είναι η νέα γενικά των Μαρωνιτών, για αυτό εργαζόμαστε για το Αθλητικό Κέντρο που είναι για τη νέα γενιά.

Όσον αφορά τον Λίβανο, γνωρίζετε τα αισθήματα μου για τη χώρα, είναι η χώρα της περιοχής που επισκέφθηκα τις περισσότερες φορές, έχει τώρα την ευλογία να βρίσκεται στην εξουσία της χώρας ένας άνθρωπος με όραμα τον οποίον ως Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζουμε και πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν εντός της ΕΕ να στηρίξουν τον Πρόεδρο, να στηρίξουν τη χώρα».