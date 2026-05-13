Εντυπώσεις και σχόλια προκάλεσε, ως αναμενόταν, η χθεσινή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για ενδεχόμενο σχέδιο λύσης του Κυπριακού μέχρι το τέλος του 2026.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο στόχος του Γενικού Γραμματέα είναι να δρομολογηθούν εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε ένα σχέδιο λύσης πριν τη λήξη της θητείας του, ενώ έκανε λόγο για πρωτοβουλία που ξεκίνησε μετά από τη συνάντηση που είχε ο Αντόνιο Γκουτέρες με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία.

Η δήλωση του Προέδρου σχολιάστηκε και από τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος έγραψε στο Χ τα ακόλουθα:

«Αυτό είναι ένα καλό νέο πρόεδρε.Αυτό όμως προϋποθέτει:

1.Χρονοδιάγραμμα μερικών μηνών.

2. Πράσινο φως στον ΓΓ να καταθέσει τελική πρόταση λύσης.

Όντως ισχύει κάτι τέτοιο;»