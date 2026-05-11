Ένα τεράστιο ρουμπίνι 11.000 καρατίων ανακαλύφθηκε στη Μιανμάρ, από τα μεγαλύτερα που έχουν βρεθεί ποτέ στη χώρα, η οποία φημίζεται για τους πολύτιμους λίθους της.

Ο πρόεδρος της χώρας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ εμφανίστηκε στην πρώτη σελίδα της κρατικής εφημερίδας Global New Light of Myanmar, ενώ εξέταζε τον λίθο βάρους 2,2 κιλών στο γραφείο του, αναφέρει το Science Alert.

Το ρουμπίνι, που ανακαλύφθηκε στην περιοχή Μογκόκ, ήταν «εξαιρετικά μεγάλο, σπάνιο και δύσκολο να βρεθεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υποστηριζόμενη από τον στρατό κυβέρνηση της χώρας. «Το γιγαντιαίο ρουμπίνι έχει μοβ-κόκκινο χρώμα με κιτρινωπές αποχρώσεις και θεωρείται ότι έχει υψηλή ποιότητα χρώματος», πρόσθεσε.

Αν και μικρότερο από ένα παρόμοιο ρουμπίνι 21.450 καρατίων που βρέθηκε στην ίδια περιοχή το 1996, το πρόσφατα ανακαλυφθέν πετράδι είναι πιο πολύτιμο «λόγω του ανώτερου χρώματος, της διαύγειας και της συνολικής ποιότητάς του», ανέφερε η κυβέρνηση χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή αξία του.

Τα ρουμπίνια του Μογκόκ, που βρίσκεται στην περιοχή Μανταλέι της Μιανμάρ, έχουν το περίφημο χρώμα που ονομάζεται «αίμα περιστεριού» και είναι τα πιο ακριβά στον κόσμο.

Η Μιανμάρ κυβερνάται από στρατιωτική χούντα από το πραξικόπημα του 2021 που πυροδότησε εμφύλιο πόλεμο, αλλά ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης Μιν Αούνγκ Χλάινγκ ορκίστηκε τον περασμένο μήνα ως πολιτικός πρόεδρος μετά από εκλογές που διεξήχθησαν υπό αυστηρούς περιορισμούς.

