Θύμα θανατηφόρας απάτης έπεσε μια 26χρονη γυναίκα από τη Λευκορωσία, η οποία εξαπατήθηκε να ταξιδέψει στην Ταϊλάνδη για να εργαστεί ως μοντέλο, αλλά κατέληξε στη Μιανμάρ, όπου δολοφονήθηκε και της αφαιρέθηκαν τα όργανα για εμπορία στη «μαύρη αγορά».

Η νεαρή γυναίκα, ονόματι Βέρα Κραβτσόβα, είχε πειστεί να ταξιδέψει στη Μπανγκόκ μετά από υπόσχεση για εργασία στον χώρο της μόδας. Από εκεί, σύμφωνα με τις αρχές, μεταφέρθηκε με δόλο στη Μιανμάρ, όπου και βρήκε τραγικό θάνατο στα χέρια κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων και οργάνων.

Οι τοπικές αρχές της Μιανμάρ και της Ταϊλάνδης διερευνούν την υπόθεση, σε συνεργασία με τη λευκορωσική αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι υπεύθυνοι που την παρέσυραν με ψεύτικες υποσχέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το Mash «αντί για φωτογραφήσεις και συμβόλαια, η Βέρα μεταφέρθηκε πέρα από τα σύνορα στη Μιανμάρ, όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη. Εκεί της ζητήθηκε να είναι όμορφη και να εκβιάζει για χρήματα πλούσιους πελάτες. Όταν, όμως, σταμάτησε να βγάζει χρήματα, χάθηκε η επαφή μαζί της».

Aπατεώνες επικοινώνησαν με την οικογένεια της 26χρονης και τους ζήτησαν 500.000 δολάρια για να δώσουν πίσω το σώμα της.

Η Βέρα που είχε γεννηθεί στο Μινσκ στο παρελθόν είχε ταξιδέψει στο Βιετνάμ, την Κίνα και την Ινδονησία.

Κατά την ίδια πηγή οι απατεώνες επικοινώνησαν με την οικογένεια της 26χρονης και τους ζήτησαν 500.000 δολάρια για να δώσουν πίσω το σώμα της.

Ακολούθησε τηλεφώνημα αγνώστων σε συγγενείς της 26χρονης στους οποίους είπαν ότι η νεαρή «είχε πουληθεί για τα όργανά της και ότι η σορός της είχε αποτεφρωθεί».

Η Βέρα που είχε γεννηθεί στο Μινσκ της Λευκορωσίας, είχε μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας ενώ στο παρελθόν είχε ταξιδέψει στο Βιετνάμ, την Κίνα και την Ινδονησία, αλλά εξαφανίστηκε μετά την άφιξή της στην Μπανγκόκ στις αρχές Σεπτεμβρίου.

protothema.gr