Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται σήμερα η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της συζύγου του Αφροδίτης προς τις Φυλακές Κορυδαλλού, μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους στην υπόθεση της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς από την Κρήτη προς τον Πειραιά με ισχυρή αστυνομική συνοδεία και ακολούθησε η μεταφορά τους σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και της έντασης που έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η 56χρονη σύζυγος του 54χρονου τοποθετείται επίσης σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο κράτησης, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποτρέψουν πιθανές εντάσεις ή επεισόδια τόσο κατά τη μεταγωγή όσο και κατά την παραμονή τους στις φυλακές.

Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού φωτίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες δέχθηκε τα πυρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην Ελληνική Αστυνομία την επόμενη εβδομάδα καταγράφει ότι ο 21χρονος χτυπήθηκε συνολικά από έξι σφαίρες, όλες στον κορμό. Από τα τραύματα, τα πέντε είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα παραμένει στο σώμα του θύματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο εύρημα ότι μία από τις σφαίρες φαίνεται να έχει εισέλθει πισώπλατα, καθώς εντοπίστηκε έγκαυμα στην πλάτη, στοιχείο που θεωρείται πύλη εισόδου του πυροβολισμού.

Παράλληλα, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιο από τα τραύματα ήταν τελικά θανατηφόρο, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πλήγμα στον κορμό, κοντά στη μασχάλη.

Ως προς την απόσταση των πυροβολισμών, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τέσσερις βολές ρίχθηκαν από περίπου δύο έως τρία μέτρα. Για άλλες δύο, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πολύ μικρότερη απόσταση, με το ενδεχόμενο να πρόκειται για «χαριστικές βολές», καθώς ο 54χρονος φέρεται να πλησίασε τον 21χρονο όταν εκείνος είχε ήδη πέσει στο έδαφος.

