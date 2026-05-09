Οι παραδοσιακές τράπεζες αλλά και οι ψηφιακές εφαρμόζουν με διαφορετικό τρόπο τη νομισματική πολιτική, με τις ψηφιακές τράπεζες να προσαρμόζουν ταχύτερα την τιμολόγηση των καταθέσεων αλλά να είναι πιο αργές στην ενημέρωση για την τιμολόγηση των δανείων τους.

Στο blog της ΕΚΤ η μελέτη της Katarzyna Budnik αναδεικνύει τις διαφορές που υπάρχουν στις δυο κατηγορίες τραπεζών. Η ανάλυση βασίζεται σε ένα πάνελ με περισσότερες από 170 ψηφιακές τράπεζες που λειτουργούν στη ζώνη του ευρώ, όπως παρατηρήθηκε σε εποπτικές εκθέσεις από το 2016 έως το 2025.

Όπως αναφέρεται «κατά τη φάση σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής 2022-23, οι ψηφιακές τράπεζες προσάρμοσαν τα επιτόκια που καταβάλλουν για καταθέσεις ταχύτερα και περισσότερο από τις παραδοσιακές τράπεζες. Προσφέροντας υψηλότερα επιτόκια, διατήρησαν την εισροή καταθέσεων λιανικής. Ταυτόχρονα, δεν αύξησαν τα επιτόκια δανεισμού περισσότερο από τις παραδοσιακές τράπεζες. Αυτό συμπίεσε τα περιθώριά τους -τη διαφορά μεταξύ του τι κέρδισαν οι ψηφιακές τράπεζες από τον δανεισμό και τι πλήρωσαν για τις καταθέσεις- σε σχέση με άλλες τράπεζες. Κατά συνέπεια, οι ψηφιακές τράπεζες επέκτειναν τον δανεισμό τους σε μικρότερο βαθμό».

Κατά μέσο όρο, σημειώνεται, οι ψηφιακές τράπεζες είναι μικρότερες από τις αντίστοιχες που εδρεύουν σε υποκαταστήματα. Οι ισολογισμοί τους βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό σε καταθέσεις μίας ημέρας, περιλαμβάνουν μεγαλύτερα αποθέματα μετρητών και περιέχουν περισσότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία (για παράδειγμα πλατφόρμες λογισμικού, συστήματα πληροφορικής και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με επωνυμίες). Οι ψηφιακές τράπεζες παράγουν επίσης μεγαλύτερο μερίδιο εσόδων από τέλη και προμήθειες, παράλληλα με τα έσοδα από τόκους. Το αποτύπωμά τους στο τραπεζικό σύστημα παραμένει μέτριο. Ωστόσο, έχει αυξηθεί σταθερά την τελευταία δεκαετία, με πολλούς νέους συμμετέχοντες κατά την περίοδο των χαμηλών επιτοκίων.

Καταγράφονται πέντε βασικά συμπεράσματα σχετικά με τη συμπεριφορά των ψηφιακών τραπεζών. Οι ψηφιακές τράπεζες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση για γρήγορη αναπροσαρμογή των καταθέσεων για να διατηρήσουν τους πελάτες. Οι συνδεδεμένες με ομίλους τράπεζες τείνουν να προσαρμόζονται πιο σταδιακά, επειδή η φήμη του ομίλου και τα δίκτυα υποκαταστημάτων των τραπεζών αυξάνουν την εμπιστοσύνη των καταθετών, μετριάζοντας την άμεση πίεση χρηματοδότησης, με βάση την μελέτη. Δεύτερον, τα επιτόκια δανεισμού των ψηφιακών τραπεζών είναι λιγότερο ευαίσθητα. Παρά το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, τα επιτόκια δανεισμού στις ψηφιακές τράπεζες αυξήθηκαν περίπου το ίδιο με τις παραδοσιακές τράπεζες. Τρίτον, οι ψηφιακές τράπεζες διατήρησαν τη ροή των λιανικών καταθέσεων -κατά τη φάση νομισματικής σύσφιξης – κυρίως πληρώνοντας καλά τους καταθέτες τους.

Τέταρτον, οι ψηφιακές τράπεζες επιβράδυναν τον δανεισμό τους σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. Στην μελέτη σημειώνεται, καθώς το κόστος χρηματοδότησης παρέμεινε υψηλό και η ανατιμολόγηση των δανείων παρουσίασε υστέρηση, η αύξηση των δανείων στις ψηφιακές τράπεζες επιβραδύνθηκε περισσότερο από ό,τι στις παραδοσιακές τράπεζες. Αυτό συνάδει με τη μείωση των περιθωρίων κέρδους τους. Πέμπτο, με τις πρώτες μειώσεις επιτοκίων νομισματικής πολιτικής το 2024-25, τα νέα επιτόκια καταθέσεων στις ψηφιακές τράπεζες μειώθηκαν ταχύτερα από ό,τι στις παραδοσιακές τράπεζες, ιδίως για μεγαλύτερες διάρκειας καταθέσεις. Αυτό βοήθησε τα περιθώριά τους να ομαλοποιηθούν.

Στην μελέτη, σημειώνεται ότι σε ένα ολοένα και πιο ψηφιακό τραπεζικό σύστημα, περισσότερες τράπεζες μπορεί να δεχθούν συμπίεση της κερδοφορίας και διάβρωση του κεφαλαίου. Για τις τραπεζικές εποπτικές αρχές, αυτό συνηγορεί υπέρ της στενότερης παρακολούθησης της σύνθεσης και της σταθερότητας της λιανικής χρηματοδότησης. Οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και οι εποπτικές αξιολογήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο την πίεση στα περιθώρια κέρδους όταν οι καταθέσεις ανατιμολογούνται ταχέως, όσο και την ικανότητα των τραπεζών να απορροφήσουν αυτήν την πίεση.