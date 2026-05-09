Τρικλοποδιές στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ βάζει και πάλι η τουρκική πλευρά, η οποία ωστόσο παίζει σε διπλό ταμπλό. Ενώπιον του Αντόνιο Γκουτέρες εμφανίζεται θετική για νέα πρωτοβουλία, ενώ επί του εδάφους προκαλεί εντάσεις στη νεκρή ζώνη μέσω του κατοχικού στρατού.

Η πρωτοβουλία του ΓΓ ΟΗΕ, που ξεκίνησε μετά το ταξίδι του στην Άγκυρα, ναρκοθετείται και από συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις στα κατεχόμενα, οι οποίες δεν ευνοούν μια νέα προσπάθεια στο Κυπριακό.

Επιστρέφοντας στο Προεδρικό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης μίλησε για μια καλή συνάντηση, σημειώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς ΓΓ ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο υπάρχει ένα θετικό κλίμα για τα θέματα ουσίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνέδεσε τις ενέργειες κατά μήκος της νεκρής ζώνης αλλά και τις επισκέψεις στα κατεχόμενα με τις διαφαινόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό. Είπε χαρακτηριστικά πως κάποιοι ενοχλούνται «και βλέπουμε ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν προβλήματα».

Στόχος ΓΓ η διευρυμένη διάσκεψη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι ο στόχος του ΓΓ ΟΗΕ είναι να προετοιμάσει το έδαφος έτσι ώστε «να πάμε σε μια διευρυμένη διάσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών». Επανέλαβε ότι αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε μετά τη συνάντηση Γκουτέρες–Ερντογάν στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τον ΠτΔ τα Ηνωμένα Έθνη βρίσκονται ήδη σε επαφή με όλα τα μέρη εντός και εκτός Κύπρου, «διερευνώντας αυτή την προοπτική και συζητώντας επί συγκεκριμένων θεμάτων ουσίας». Σημείωσε ότι η προσπάθεια του ΓΓ δεν επικεντρώνεται σε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αλλά «επικεντρώνεται σε θέματα ουσίας».

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει ένας άτυπος στόχος η άτυπη πολυμερής να πραγματοποιηθεί εντός του καλοκαιριού. Για την ελληνοκυπριακή πλευρά αυτό που μετρά δεν είναι το πότε θα γίνει η διάσκεψη, αλλά το αποτέλεσμά της – η επανέναρξη των συνομιλιών.

Νωρίτερα χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι είχε, μετά από καιρό, τηλεφωνική επικοινωνία με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια του ΓΓ ενισχύεται ακόμα περισσότερο.

Από συγκεκριμένη κατεύθυνση οι προκλήσεις

Ως προς τις προκλήσεις στη νεκρή ζώνη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι έθεσε το θέμα στη συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι αυτές οι προκλήσεις προέρχονται από πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση – «ο τουρκικός κατοχικός στρατός».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο ΠτΔ είπε πως «βλέπουμε μια αυξημένη τάση όσον αφορά παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη», στις οποίες ήρθε να προστεθεί και η αμφισβήτηση θρησκευτικών λειτουργιών.

Μια διάσταση που φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά το κλίμα στο Κυπριακό είναι το προεκλογικό κλίμα στα κατεχόμενα. Φαίνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει εκεί εκστρατεία η οποία αφήνει τον αντίκτυπό της και στις όποιες προσπάθειες γίνονται για επανέναρξη των συνομιλιών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτό το κλίμα να επηρεάσει και τις προσπάθειες για άτυπη πολυμερή το καλοκαίρι. «Κάποιοι προφανώς δεν επιθυμούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις», είπε. Και η σύγκληση μιας άτυπης διάσκεψης που θα ανακοινώσει επανέναρξη «είναι μια εξέλιξη που κάποιοι δεν την θέλουν».

Τι συμφώνησαν οι δύο ηγέτες

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνάντηση χθες, αντάλλαξαν απόψεις επί της ουσίας και επί της μελλοντικής πορείας, και επανέλαβαν την εκτίμησή τους για τη διαρκή δέσμευση του ΓΓ ΟΗΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ΗΕ, οι δύο ηγέτες «συναντήθηκαν στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και είχαν μια παραγωγική συζήτηση».

Ειδικότερα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στα εξής:

– Στο πλαίσιο για τη σύσταση συμβουλευτικού σώματος με τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

– Στην προετοιμασία σχεδίου για διεξαγωγή θρησκευτικών λειτουργιών σε όλο το νησί για αρχική περίοδο έξι μηνών που θα ανανεωθεί.

– Στη συνέχιση εργασιών για συντονισμένη αντίδραση στον αφθώδη πυρετό.

– Στη σύσταση υποεπιτροπής στο πλαίσιο της Τεχνικής Επιτροπής Οικονομικών και Εμπορικών Θεμάτων για ζητήματα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και Ονομασίας Προέλευσης.

Οι ηγέτες συμφώνησαν επίσης να συναντηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον.