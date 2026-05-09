Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει την απάντηση του Ιράν στην πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της επιχείρησης «Σχέδιο Ελευθερία» για την προστασία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Περιμένω γράμμα από το Ιράν απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

REPORTER: Do you think Iran is intentionally slow rolling the process?@POTUS: "We'll find out soon enough." pic.twitter.com/j1y0L7cijS May 8, 2026

Παρά την αρχική αναστάτωση, ο πρόεδρος Τραμπ διέκοψε ξαφνικά την επιχείρηση την Τρίτη, δηλώνοντας στο Truth Social ότι υπήρξε «μεγάλη πρόοδος» προς την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που έχει παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Ανέφερε επίσης ότι η αναστολή θα διαρκέσει «για μικρό χρονικό διάστημα, για να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί».

Ωστόσο, καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής, και οι ΗΠΑ περιμένουν νέα πρόταση από το Ιράν.

protothema.gr