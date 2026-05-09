Σε τροχιά αναβάθμισης μπαίνει το Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γεώργιος Λυκούργος», καθώς ο Δήμος Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων μελετητών, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας ενός από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της πόλης.

Ο διαγωνισμός, με αριθμό 51/2026, αφορά υπηρεσίες αρχιτεκτονικής και μηχανικής για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών που θα καθορίσουν το εύρος και τη μορφή της αναβάθμισης του θεάτρου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στις €400 χιλιάδες, γεγονός που δείχνει ότι πρόκειται για ένα σύνθετο έργο προετοιμασίας και τεχνικού σχεδιασμού.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της προκήρυξης, οι υπηρεσίες που ζητούνται περιλαμβάνουν αρχιτεκτονικές, μηχανολογικές και γενικότερα ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής, αφού θα γίνει συνολική προσέγγιση αναβάθμισης του θεάτρου και όχι περιορισμένες παρεμβάσεις συντήρησης.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 50 μήνες, ενώ ως ημερομηνία έναρξης καταγράφεται η 15η Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Δήμος προγραμματίζει μια μακρά περίοδο μελετών, αδειοδοτήσεων και τεχνικής ωρίμανσης του έργου, πριν προχωρήσει στην κατασκευαστική φάση.

Οι ενδιαφερόμενοι μελετητές και γραφεία καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 12 Ιουνίου 2026, στις 13:00, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων του κράτους.

Η έναρξη της διαδικασίας θεωρείται σημαντική για τις πολιτιστικές υποδομές της Λάρνακας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου αρκετοί δήμοι επενδύουν στον εκσυγχρονισμό ιστορικών πολιτιστικών χώρων και στη διεύρυνση των δυνατοτήτων φιλοξενίας σύγχρονων παραγωγών.

Η Λάρνακα θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030 και ήδη βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης των πολιτιστικών της υποδομών. Ένα αναβαθμισμένο Δημοτικό Θέατρο θα αποτελούσε σχεδόν αναγκαία υποδομή για μια πόλη που θέλει να υποστηρίξει ένα διευρυμένο ευρωπαϊκό πολιτιστικό πρόγραμμα.

Το Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας «Γεώργιος Λυκούργος» αποτελεί διαχρονικά βασικό χώρο φιλοξενίας θεατρικών παραστάσεων, μουσικών εκδηλώσεων και πολιτιστικών διοργανώσεων της πόλης, με την αναβάθμισή του να θεωρείται πάγιο αίτημα ανθρώπων του πολιτισμού, φορέων και της κοινωνίας της Λάρνακας.

