Η Κύπρος πρέπει να αντιδρά ταχύτερα όταν στο εξωτερικό διαμορφώνονται στρεβλές εντυπώσεις για την εικόνα της, ανέφεραν ομιλητές στο Cyprus Diaspora Forum, επισημαίνοντας ότι οι πρόσφατες περιφερειακές εντάσεις οδήγησαν μέρος του ξένου κοινού να θεωρεί το νησί «εμπόλεμη ζώνη».

Αυτό είπαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ «Marketing and branding: a stronger global identity», που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου 2026, στο ξενοδοχείο Amara, στη Λεμεσό. Οι ομιλητές τόνισαν ότι η εικόνα της Κύπρου μπορεί να διαμορφωθεί πολύ γρήγορα από ξένα δημοσιεύματα, όταν η ίδια η χώρα δεν προβάλλει με συνέπεια το δικό της μήνυμα.

Το πάνελ συντόνισε η Δώρα Χριστοφή, επικεφαλής μάρκετινγκ στο Finance Magnates, με τη συμμετοχή των Άδωνι Βιολάρη, Άγη Χαραλάμπους, Τζον Αντωνιάδη, Μαριάννας Κονίνα, Σάββα Αγαθαγγέλου και Σταυριανάς Ναθαναήλ.

Ο Σάββας Αγαθαγγέλου, συνιδρυτής και επικεφαλής στρατηγικής μάρκετινγκ της The Luxury Playbook, είπε ότι η Κύπρος δεν επικοινωνεί ακόμη με αρκετή δύναμη προς το διεθνές κοινό.

«Το μήνυμα είναι κατακερματισμένο», ανέφερε.

Όπως είπε, το πρόβλημα έγινε εμφανές όταν ταξίδεψε από τη Βαρκελώνη στην Κύπρο εν μέσω περιφερειακών εντάσεων.

«Έφτασα από τη Βαρκελώνη πριν από πέντε-έξι ημέρες και μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι στη Βαρκελώνη όλοι νόμιζαν πως ταξιδεύω σε εμπόλεμη ζώνη», είπε.

Ο Αγαθαγγέλου ανέφερε ότι η Κύπρος προβάλλεται στο εξωτερικό, αλλά όχι στην έκταση που χρειάζεται για να επηρεάσει ουσιαστικά τη διεθνή αντίληψη. «Είναι πιθανόν το 1% αυτού που θα έπρεπε να κάνουμε σε αυτό το στάδιο», σημείωσε.

Η Σταυριανά Ναθαναήλ, επικεφαλής μάρκετινγκ της Digital Tree, είπε ότι διαπίστωσε το ίδιο πρόβλημα μέσα από αντιδράσεις φίλων της στην Ελλάδα.

«Οι φίλοι μου στην Ελλάδα νόμιζαν ότι εδώ γίνεται πόλεμος», είπε, αναφερόμενη στο πώς η συνεχής ειδησεογραφική κάλυψη μετά την έναρξη του πολέμου επηρέασε την εικόνα της Κύπρου.

Όπως ανέφερε, άνθρωποι στο εξωτερικό πίστευαν ότι η Κύπρος βρισκόταν σε κατάσταση κρίσης, την ώρα που η καθημερινότητα στο νησί συνεχιζόταν κανονικά. Η Ναθαναήλ είπε ότι η Κύπρος πρέπει να είναι πιο παρούσα στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζεται από τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

«Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ελέγξουμε το αφήγημα», ανέφερε.

Ο Άγης Χαραλάμπους, senior associate στη Michael Kyprianou & Co LLC, είπε ότι το πρώτο βήμα είναι η ίδια η Κύπρος να πιστέψει και να επικοινωνήσει ότι παραμένει ασφαλής.

«Πρέπει πρώτα να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι εδώ είναι ασφαλές μέρος», είπε.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος πρέπει να απομακρυνθεί από αφηρημένες καμπάνιες και να αξιοποιήσει πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που επέλεξαν να ζήσουν και να εργαστούν στο νησί.

«Δεν είναι αρκετό να λένε τα διεθνή μέσα ότι η Κύπρος είναι ασφαλές μέρος για να ζει κανείς», είπε, προσθέτοντας ότι η χώρα πρέπει να «δώσει πρόσωπο» στην ιστορία της, αναδεικνύοντας ανθρώπους που μετεγκαταστάθηκαν με επιτυχία.

Ο Τζον Αντωνιάδης, chief operating officer του Ομίλου Φιλελεύθερος, είπε ότι το πρόβλημα αναδεικνύει την ανάγκη για ένα ενιαίο αφήγημα, το οποίο θα μεταφέρεται με συνέπεια από θεσμούς, μέσα ενημέρωσης, επιχειρήσεις και τη διασπορά.

Όπως είπε, η Κύπρος χρειάζεται ένα κεντρικό αφήγημα, βασισμένο σε «τέσσερις ή πέντε πυλώνες επικοινωνίας γύρω από την ταυτότητα της χώρας».

Ένα τέτοιο αφήγημα, πρόσθεσε, θα μπορούσε να βοηθήσει την Κύπρο να μη γίνεται αντικείμενο ερμηνείας μόνο μέσα από εξωτερικά γεγονότα ή αποσπασματική κάλυψη στο εξωτερικό.

Ο Αντωνιάδης είπε ότι τα αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης έχουν κρίσιμο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα σε μια εποχή παραπληροφόρησης, ψευδών ειδήσεων και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.

«Πιστεύουμε ότι η Κύπρος χρειάζεται σχεδόν μια εθνική, θεσμική πηγή αλήθειας», είπε.

Όπως ανέφερε, τα θεσμικά μέσα ενημέρωσης πρέπει να προστατεύσουν την ερευνητική δημοσιογραφία και τη διασταύρωση πληροφοριών, ενώ παράλληλα να προσαρμοστούν στον τρόπο με τον οποίο τα νεότερα ακροατήρια καταναλώνουν ειδήσεις.

Ο Αντωνιάδης είπε ότι οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί πρέπει να μεταφέρουν τη δημοσιογραφία στις κοινωνικές πλατφόρμες, στα podcast και σε άλλα ψηφιακά κανάλια, αξιοποιώντας νεότερους ανθρώπους που κατανοούν καλύτερα αυτά τα μέσα.

«Εμείς θα τους μάθουμε πώς να λένε την αλήθεια και να είναι αυθεντικοί και συνεπείς, και εκείνοι θα μας μάθουν πώς να μιλάμε στους νέους», είπε.

Ο Αγαθαγγέλου ανέφερε ότι η πρόκληση πλέον ξεπερνά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει όλο και περισσότερο τις πληροφορίες που βλέπουν οι χρήστες όταν αναζητούν στοιχεία για χώρες, επενδύσεις ή μετεγκατάσταση.

Όπως είπε, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης αντλούν υλικό από πηγές που θεωρούν αξιόπιστες, μεταξύ των οποίων μέσα ενημέρωσης, δημιουργοί περιεχομένου, YouTube και διαδικτυακά φόρουμ. Αυτό, σημείωσε, καθιστά κρίσιμη τη διεθνή ορατότητα της Κύπρου.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το στάδιο είναι να αξιοποιήσουμε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στις διεθνείς αναζητήσεις», είπε.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Κύπρος δεν εμφανίζεται ακόμη αρκετά δυναμικά στις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης για θέματα μετεγκατάστασης ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

«Αν κάποιος ρωτήσει “να μετακομίσω στην Κύπρο;” ή “πού να μεταφέρω την επιχείρησή μου;”, μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι η Κύπρος δεν θα είναι η πρώτη χώρα που θα εμφανιστεί», είπε.

Άλλες χώρες, πρόσθεσε, έχουν επενδύσει σημαντικά στη διεθνή προβολή τους, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται σε αναζητήσεις και απαντήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Η Κύπρος, είπε, πρέπει να δράσει όσο μπορεί ακόμη να επηρεάσει αυτά τα συστήματα.

«Αυτή είναι η στιγμή που μπορούμε να αξιοποιήσουμε διεθνή μέσα και πηγές για να επηρεάσουμε πραγματικά αυτή την αφήγηση», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Κύπρος διαθέτει ήδη ισχυρές ιστορίες, αλλά χρειάζεται καλύτερα κανάλια για να τις μεταφέρει στα σωστά ακροατήρια.

«Νομίζω ότι έχουμε τις ιστορίες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διανομή», είπε.

Η Μαριάννα Κονίνα, founder και CEO της Reputation City, είπε ότι οι πραγματικές ιστορίες είναι απαραίτητες για να αλλάξει η εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε, η εταιρεία της εργάστηκε για την προβολή της Κύπρου ως επιχειρηματικού κόμβου μέσω διεθνών μέσων ενημέρωσης, παρέχοντας έτοιμο περιεχόμενο και πρόσβαση σε ομιλητές από επιχειρηματικές εκδηλώσεις.