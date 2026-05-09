Ήρθε στην Κύπρο για να γλυτώσει από την πιο επικίνδυνη χώρα στον κόσμο, όπως τη χαρακτήρισε, και έμελλε να βιώσει στο νησί μας τον απόλυτο εφιάλτη.

Ο 53χρονος Νοτιοαφρικανός, Τζόζεφ Ντάβιντσον, προπονητής του bodybuilding και επιχειρηματίας, κρατείτο ως υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές για 1,5 χρόνο αντιμέτωπος με κατηγορίες για έναν βιασμό που, όπως αποφάσισε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας την περασμένη Δευτέρα, δεν διέπραξε ποτέ.

Η δικαίωσή του Ντάβιντσον ήρθε 18 μήνες αργότερα, αλλά όπως δηλώνει, είχε μεγάλο συναισθηματικό κόστος για τον ίδιο και τις δυο κόρες του σε μια υπόθεση που κάλλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει σειρά στο Netflix.

Το κακούργημα για το οποίο κατηγορήθηκε, σύμφωνα με τις θέσεις του που επανειλημμένα ανέφερε ο ίδιος στον «Φ», παραπέμποντας σε αναφορές του Δικαστηρίου, ήταν μια πλεκτάνη μεταξύ της μέχρι πρότινος 40χρονης συζύγου του από τη Λιθουανία, της αδερφής της και της μητέρας τους, για να αποσπαστούν -μεταξύ άλλων- από την κατοχή του 189 χρυσά νομίσματα που είχε σε τραπεζική θυρίδα (159) και στο ιδιόκτητο σπίτι τους στην Καλαβασό (30) και γενικότερα περιουσία που αγγίζει τα €2 εκατ. Του καταλογίστηκε βιασμός της αδερφής της συζύγου του, ισχυρισμός που καταρρίφθηκε κατά την ακρόαση της υπόθεσης.

Ο 53χρονος από την πρώτη στιγμή που συνελήφθη από την Αστυνομία Κύπρου είχε δώσει τις θέσεις του στην Αστυνομία Κύπρου για τα κατ΄ ισχυρισμό κίνητρα της σε βάρος του καταγγελίας, ωστόσο, οι ανακριτές παρέλειψαν να εξετάσουν την εκδοχή του. Κάτι που επισημαίνει το τριμελές δικαστικό σώμα στην -καταπελτική σε βάρος των τριών προαναφερθείσων γυναικών- ετυμηγορία του.

Η υπόθεση δεν τελειώνει με την αθωωτική απόφαση στις 4 Μαΐου, που ισοδυναμεί με την απελευθέρωσή του. Πλέον, όπως μας είπε κατ΄ ιδίαν προχθές στο Κίτι της Λάρνακας όπου συναντηθήκαμε, είναι παραπονούμενος έχοντας στα χέρια του μια ισοπεδωτική σε βάρος των κατηγόρων του δικαστική απόφαση, ενώ διεκδικεί την περιουσία του που στη βάση των όσων υποστηρίζει οικειοποιήθηκε η γυναίκα του, μέσω δικαστικής διαδικασίας που δρομολόγησε.

Η υπόθεση

Τα γεγονότα που περιβάλλουν την υπόθεση καταγράφονται με γλαφυρό τρόπο στην απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας. Ο Ντάβιντσον παντρεύτηκε με την 40χρονη σήμερα Α.Κ. το 2016 στη Νότιο Αφρική όπου διαμέναν μόνιμα και γνωρίστηκαν. Στις αρχές της τρέχουσας 10ετίας αποφάσισαν να μετοικήσουν στην Κύπρο μαζί με τα μέλη της οικογένειας της Α.Κ., ενώ μέχρι το 2022 εγκαταστάθηκαν σε τριώροφη οικία στην Καλαβασό, που έχει τέσσερα ξεχωριστά διαμερίσματα. Στο ένα διέμενε ο Ντάβιντσον με τη Α.Κ., στο άλλο η μια εκ των δυο θυγατέρων του από τον πρώτο του γάμο και η γιαγιά της Α.Κ., στο τρίτο η αδερφή της συζύγου του και στο εναπομείναν ο πεθερός και η πεθερά του.

Ο Ντάβιντσον και η σύζυγός του διατηρούσαν επιχείρηση στη Λεμεσό με προϊόντα υγιεινής διατροφής.

Η υπόθεση έχει ως αφετηρία ταξίδι που έκαναν για σκοπούς αναψυχής στο Τέξας των ΗΠΑ ο κατηγορούμενος μαζί με τη σύζυγό του και την αδερφή της. Κατά την παραμονή τους στις ΗΠΑ, οι δυο γυναίκες, κι ενόσω ο Ντάβιντσον απουσίαζε από τον τόπο όπου διέμεναν, πήραν το αεροπλάνο εν αγνοία του και ταξίδεψαν πίσω στην Κύπρο. Στις 10/11/2024 έδωσαν κατάθεση στην Αστυνομία της Κύπρου και τον κατήγγειλαν μεταξύ άλλων για βιασμό που έγινε και δυο κατ΄ ισχυρισμό επεισοδιακά περιστατικά στα οποία άσκησε βία εναντίον των ιδίων και της μητέρας τους.

Όταν ο Ντάβιντσον επέστρεψε και ο ίδιος στην Κύπρο, συνελήφθη στη βάση της καταγγελίας και έκτοτε κρατείτο. Από την πρώτη στιγμή ο 53χρονος είχε αναφέρει στους ανακριτές ότι ο λόγος που τον κατήγγειλαν ήταν για να οικειοποιηθεί η σύζυγός του τα χρυσά νομίσματα που είχε σε τραπεζική θυρίδα (159) και στην οικία στην Καλαβασό (30).

Μάλιστα, υπήρξε και επικοινωνία μεταξύ του ίδιου του Ντάβιντσον με τη θυγατέρα του όταν αυτός βρισκόταν στις ΗΠΑ κι αντιλήφθηκε ότι τον εγκατέλειψαν η σύζυγος και η αδερφή της. Ο Ντάβιντσον, σύμφωνα με ακλόνητη μαρτυρία που παρουσίασε στο Δικαστήριο, είχε αναφέρει στην κόρη του να ελέγξει την κατάσταση γιατί φοβόταν ότι σκόπευαν να τους αποσπάσουν τα νομίσματα.

«Βάσει σχεδίου»

Υπάρχουν κι άλλα γεγονότα που αποτελούν ευρήματα του Δικαστηρίου κατά την αξιολόγηση της ενώπιόν του μαρτυρίας κι αναφέρονται στη δικαστική απόφαση. Ενώ η Α.Κ. είχε πει ότι αποφάσισε να πάρει διαζύγιο από τον Ντάβιντσον κατά τη διαμονή τους στις ΗΠΑ (Οκτώβριος 2024), αποδείχθηκε ότι είχε κάνει αίτηση διαζυγίου προηγουμένως, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ακριβώς έναν χρόνο προηγουμένως, τον Σεπτέμβριο του 2023, η Α.Κ. εν αγνοία του κατηγορούμενου, ανακάλεσε το πληρεξούσιο που του παρείχε πρόσβαση στην τραπεζική θυρίδα. Η σύζυγος του Ντάβιντσον, ακόμη, είχε μεταβεί στη θυρίδα πριν το ταξίδι, αλλά και μια μέρα μετά που επέστρεψε ο Ντάβιντσον στην Κύπρο όπου και συνελήφθη. Επίσης, ο πατέρας της Α.Κ. ενόσω έλειπαν τις ΗΠΑ, άλλαξε την κλειδαριά της κύριας εισόδου του σπιτιού στην Καλαβασό. Το Δικαστήριο σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «η ανάκληση του πληρεξουσίου, η καταχώρηση της αίτησης διαζυγίου και η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα πριν το ταξίδι, η αλλαγή της κλειδαριάς της κύριας εισόδου, ενώ βρίσκονταν στο ταξίδι και το μπλοκάρισμα της κάρτας του Κατηγορούμενου πριν τον εγκαταλείψει στο Τέξας (…) όταν ιδωθούν συλλογικά, καταδεικνύουν ότι η ΜΚ4 (Α.Κ.) ενήργησε βάσει σχεδίου».

Δυο εργαζόμενοι σε καφετέρια που είχαν πληροφορηθεί την υπόθεση

του Ντάβιντσον διέκοψαν ευγενικά τη συνέντευξη για να δηλώσουν υποστήριξη

προς το πρόσωπό του.

«Δεν ήμουν στην Κύπρο όταν υποστήριξαν ότι τη βίασα»

Τι μας είπε κατ΄ ιδίαν στο Κίτι ο 53χρονος Τζόζεφ Ντάβιντσον

Με τον Τζόζεφ Ντάβιντσον συναντηθήκαμε την Πέμπτη το απόγευμα στο Κίτι. Η συζήτησή μας είχε ως επίκεντρο ζητήματα που μοιραία δεν έχουν φωτιστεί από την απόφαση του Δικαστηρίου.

Ο 53χρονος ισχυρίστηκε ότι λόγω της ιδιότητας που είχε η γυναίκα του ως Ευρωπαία πολίτης (σημ. Λιθουανή), της έδωσε πλήρη πρόσβαση σε ό,τι αφορά την διαχείριση των οικονομικών ζητημάτων της οικογένειας. «Ήταν σαν λογίστριά μου. Κρατούσε τα βιβλία. Είχε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μέσω διαδικτύου και διαχειριζόταν όλα τα ποσά.

Το παραδέχθηκε και στο Δικαστήριο», υποστήριξε. Αναφέρθηκε στην (1) τραπεζική θυρίδα με τα 159 χρυσά νομίσματα (ισχυρίζεται ότι ακόμη 30 ήταν στην οικία στην Καλαβασό, όπου πλέον δεν έχει πρόσβαση), (2) σε τραπεζικό λογαριασμό στη Λιθουανία με καταθέσεις €738.000, (3) σε καταπίστευμα (εγγράφηκε το σπίτι στην Καλαβασό) που δημιουργήθηκε και δολίως αποκλείστηκε ο ίδιος και οι θυγατέρες του… Γι΄ αυτά πρόβαλε διάφορες θέσεις που συνειδητά δεν μεταφέρουμε, καθώς θα αποτελέσουν αντικείμενο σε δικαστική διαδικασία μετά από αγωγή που καταχώρησε.

Αυτό που ρωτήσαμε είναι πώς ήταν δυνατό να χάσει κάθε πρόσβαση και να μην ελέγχει ο ίδιος τα οικονομικά θέματα. Τόνισε ότι ήταν σύζυγός του και ποτέ δεν του είχε δώσει αρνητικές ενδείξεις. Πρόσθεσε πως όταν πήγαν στις ΗΠΑ τη ρώτησε επανειλημμένα για τα περιουσιακά τους στοιχεία και ότι αυτή δεσμεύτηκε να του δείξει όλες τις οικονομικές καταστάσεις. Σε άλλο σημείο υποστήριξε: «Είχε ήδη κάνει αίτηση διαζυγίου και δεν το γνώριζα. Τον Σεπτέμβριο του 2024. Για την ακρίβεια στις 25/9/24. Στην αίτηση διαζυγίου δεν είχε κάνει καμιά αναφορά για βιασμό, καμιά αναφορά για οτιδήποτε. Κάποιος την συμβούλεψε ότι αν έπαιρνε διαζύγιο δεν θα έπαιρνε χρήματα από εμένα. Έτσι απέσυρε την αίτηση. Μετά πήγαμε διακοπές στις ΗΠΑ, στο Τέξας για διακοπές. Στις 26 Οκτωβρίου. Ήταν μαζί μας και η αδερφή της. Δεν ήξερα ότι ήθελε να με χωρίσει. Ήμασταν σε διακοπές και έφυγαν χωρίς να το ξέρω για την Κύπρο. Και μετά με κατήγγειλαν για 15 αδικήματα. Επίθεση, βιασμό… Απίστευτο! Λόγω της σοβαρότητας των αδικημάτων έκανε αίτηση για διαζύγιο ενόσω κρατούμουν ως υπόδικος στην Κύπρο. Θυμάμαι μου είχαν φέρει ένα χαρτί στα ελληνικά σε έναν αστυνομικό σταθμό, δεν ήξερα τι διάβαζα και ότι είχα μπροστά μου αίτηση διαζυγίου και έτσι η διαδικασία προχώρησε».

Εξέφρασε δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή είπε στους αστυνομικούς τι συνέβαινε: «Από την αρχή το σύστημα απονομής δικαιοσύνης με πολέμησε. Το έγραψα στην κατάθεσή μου. Έχω 189 χρυσά νομίσματα (…). Αν με συλλάβετε σήμερα θα μου κλέψει τα πάντα. Δεν ήμουν στη χώρα τον Φεβρουάριο που υποστήριξαν ότι έκανα το βιασμό. Οι αστυνομικοί δεν άκουσαν ούτε μια λέξη από τα όσα είπα όσο ήμουν στη φυλακή για 1,5 χρόνο. Την επομένη της σύλληψής μου η γυναίκα μου πήγε πράγματι στη θυρίδα. Τώρα τα απέδειξα όλα».

Η επιλογή της Κύπρου και οι φυλακές

>> Ο Ντάβιντσον, μιλώντας στον «Φ», αναφέρθηκε και στο κόστος που όπως είπε δεν μετριέται: «Ήμασταν μαζί 11 χρόνια. Οι κόρες μου από τον πρώτο μου γάμο την είχαν σαν μητέρα τους. Και προδόθηκαν κι αυτές. Η συναισθηματική ζημιά είναι στις κόρες μου. Δεν μπορεί να προσμετρήσεις το (συναισθηματικό) κόστος. Ήταν χειρότερο κι από το να χάσεις 5 εκατ. Έχασα 25 κιλά στη φυλακή».

>> Απαντώντας σε ερώτημα για το πώς κατέληξε στην Κύπρο, μας είπε ότι με την πρώην πλέον γυναίκα του έψαχναν ένα μέρος στην Ευρώπη για να μετοικήσουν. Είπε ότι ο ίδιος είχε αποκτήσει χρήματα και έψαχνε ένα μέρος για ήσυχη αφυπηρέτηση. «Η Νότιος Αφρική είναι πιο επικίνδυνη και βίαιη χώρα στον κόσμο. Έχουμε 120 φόνους την μέρα. Μεγάλωσα και έψαχνα ένα μέρος να αφυπηρετήσω και να κάνω μια μικρή επιχείρηση στη Μεσόγειο (σ.σ. μαγαζί με είδη διατροφής στη Λεμεσό)», μας δήλωσε χαρακτηριστικά. Είπε πως μαζί με την οικογένειά του ήρθε στην Κύπρο η μια του θυγατέρα, ενώ η άλλη έμεινε στη Νότιο Αφρική όπου σπουδάζει.

>> Μας ανέφερε ότι έχει προπονήσει επτά αθλητές του bodybuilding, οι οποίοι έχουν γίνει παγκόσμιοι πρωταθλητές. Ο ίδιος ήταν αξιωματούχος της ομοσπονδίας του αθλήματος στη χώρα του, ενώ πλέον προπονεί αθλητές, ενώ είναι και διεθνής κριτής». Στις φυλακές, όπως μας είπε, ανέπτυξε φιλίες και προπονούσε κρατούμενους.

>> Για τις κεντρικές φυλακές είπε ότι τοποθετήθηκε αρχικά στην πτέρυγα «10» όπου κάθε κελί είχε τρία άτομα και ο ίδιος κοιμόταν στο πάτωμα. «Με τσιμπούσαν έντομα», είπε. Αργότερα μεταφέρθηκε στην «2». Αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Τους έδιναν κουράγιο, πείστηκαν ότι ήταν αθώος και τον διατήρησαν στην πτέρυγα «2», όπου οι συνθήκες ήταν σαφώς καλύτερες. Είπε ότι βίωσε μαχαιρώματα, καβγάδες, αλλά και απίστευτη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Είπε ότι τη βίασε το 2022 και μετά… άλλαξε χρονολογία

Συνεχείς αντιφάσεις κατά την αντεξέταση που έκανε ο Στεφάνου

Η απόφαση έκτασης 58 σελίδων του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας (Δ. Θεοδώρου-Π.Ε.Δ., Ε. Ευθυμίου – Α.Ε.Δ., Γ. Ιωαννίδου-Παπά – Α.Ε.Δ.) προκαλεί αίσθηση. Είναι ομόφωνη και καταπελτική για την πρώην πλέον σύζυγο του Ντάβιντσον, την αδερφή της που υποτίθεται ότι βιάστηκε από τον τελευταίο και τη μητέρα τους.

Το Δικαστήριο εντοπίζει ευθύνες και στην Αστυνομία Κύπρου, που δεν διερεύνησε τα όσα είπε από την πρώτη στιγμή ο αθωωθείς για το κίνητρο της συζύγου και τα χρυσά νομίσματα στη θυρίδα, κάνοντας λόγο για «παράλειψη», κι αυτό «με δεδομένο ότι από την πρώτη στιγμή ο Κατηγορούμενος ισχυρίστηκε οικονομικό κίνητρο από πλευράς, ειδικά, της ΜΚ4, για την καταγγελία».

Στο επίκεντρο της δίκης βρέθηκε ο κατ΄ ισχυρισμό βιασμός της αδερφής της Α.Κ., αλλά και δυο περιστατικά για τα οποία προώθησε η κατηγορούσα Αρχή τη θέση ότι ο 53χρονος συμπεριφέρθηκε βίαια προς τις δυο αδερφές και τη μητέρα τους, πιάνοντάς της από το λαιμό.

Κατά την αντεξέταση που έκανε στις τρεις τελευταίες ο Ηλίας Στεφάνου, δικηγόρος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, αναδείχθηκε σωρεία αντιφάσεων σύμφωνα με την κατάληξη του Δικαστηρίου. Υπήρχαν περιπτώσεις που στο αφήγημα προστέθηκαν νέα σημαντικά στοιχεία που δεν είχαν προηγουμένως κατατεθεί στην Αστυνομία, ενώ υπήρχαν και αντικρουόμενες θέσεις μεταξύ των τριών μαρτυριών. Με απλά λόγια, άλλα έλεγε η μια για ένα γεγονός και άλλα η άλλη. Υπήρξε ακόμη και μαρτυρία για φερόμενη επίθεση που έκανε ο Ντάβιντσον στην κουνιάδα του ενόσω ήταν σε θέση οδηγού στο αυτοκίνητο και η οποία επίθεση πρακτικά είναι αδύνατο να γίνει.

Το Δικαστήριο, μάλιστα, σε αρκετά σημεία της απόφασης παρέθετε απόσπασμα από την αντεξέταση που έκανε στις δυο αδερφές ο κ. Στεφάνου (σημ. ακριβής στιχομυθία) για να υποδείξει τις χτυπητές αντιφάσεις. Είναι τόσα τα σημεία ώστε δεν μπορούμε να τα παραθέσουμε όλα.

Πιο χαρακτηριστικό είναι ότι η πρώην σύζυγος του Ντάβιντσον είπε ότι δεν γνώριζε πως στη θυρίδα υπήρχαν χρυσά νομίσματα, ενώ βίντεο την έδειχνε να είναι στο χώρο της θυρίδας μαζί με τον Τζόζεφ τη στιγμή που ο τελευταίος τοποθετούσε εκεί χρυσά νομίσματα. «Ευθέως θα αναφέρουμε ότι η μαρτυρία της κλονίστηκε σε τέτοιο βαθμό κατά την αντεξέταση ώστε να μην μπορεί να γίνει αποδεκτή σε κανένα σημείο», σημειώνει ανάμεσα σ΄ άλλα το Δικαστήριο.

Για την αδερφή της πρώην συζύγου του Ντάβιντσον, την Μ.Κ. 5 και τον φερόμενο βιασμό της προκύπτει αντιφατική μαρτυρία ως προς τον χρόνο που τελέστηκε το κακούργημα. Αρχικά είπε στην Αστυνομία ότι βιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και μετά, σε συμπληρωματική κατάθεση, είπε το αδίκημα έγινε τον Φεβρουάριο του 2023. Επιπλέον, ενώ έλεγε ότι ο Ντάβιντσον παραβίαζε τον προσωπικό χώρο της και είχε παρενοχλητική συμπεριφορά, εντούτοις στην αντεξέταση παραδέχθηκε ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να προσεγγίσει ο κατηγορούμενος τον προσωπικό της χώρο. Επιπλέον, όταν της υπεδείχθη ότι λόγω λήψης στεροειδών και σωματικών παρενεργειών ο Ντάβιντσον δεν θα μπορούσε να πρακτικούς λόγους να την βιάσει, απάντησε με τρόπο που κλονίστηκε συθέμελα η μαρτυρία της, δείχνοντας άγνοια και απαντώντας με τρόπο εκτός λογικής.

Το Δικαστήριο επισημαίνει, ακόμη, ότι πείστηκε απόλυτα από τα όσα ανέφερε ενώπιόν του ο κατηγορούμενους. Θετική άποψη εξέφρασε και για τους τρεις μάρτυρες υπεράσπισης.