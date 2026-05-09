Υπό τη σκιά της κόκκινης γραμμής για τις θανατώσεις ζώων, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με τη νεοσύστατη ομάδα «Φωνή των Κτηνοτρόφων», στην παρουσία των αγροτικών οργανώσεων. Ο διάλογος είναι αποτέλεσμα της απόφασης των κτηνοτρόφων να μην προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις στον κύκλο κόμβο Ριζοελιάς, δίνοντας πίστωση χρόνου στο Προεδρικό.

Μετά από ένα εικοσιτετράωρο έντονων συζητήσεων, οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν την άρση των μέτρων, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διεξαγωγή επίσημου διαλόγου.

Την ερχόμενη Τρίτη, έχει προγραμματιστεί συνάντηση της υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, με τις αγροτικές οργανώσεις και τη «Φωνή των Κτηνοτρόφων» στο πλαίσιο διαλόγου για θέματα που αφορούν στον αφθώδη πυρετό. Σκοπός της συνάντησης είναι η διεξοδική συζήτηση όλων των παραμέτρων που αφορούν τη διαχείριση της νόσου και τα αιτήματα των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων. Η συνάντηση αυτή κατέστη δυνατή μόνο μετά την απόφαση των κτηνοτρόφων να μην προβούν σε κινητοποιήσεις.

Η μετακίνηση από τις δυναμικές κινητοποιήσεις στον διάλογο δεν υπήρξε τυχαία. Προηγήθηκε έντονο παρασκήνιο, με το Προεδρικό Μέγαρο να αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την εκτόνωση της κρίσης. Συγκεκριμένα, υπήρξε επικοινωνία του Προεδρικού, μέσω τρίτων προσώπων, με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, προκειμένου να τους μεταφερθεί η πρόθεση της κυβέρνησης για έναρξη διαλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι θα τερματιστούν τα μέτρα.

Οι κτηνοτρόφοι, αποφάσισαν να πάνε στο διάλογο, ωστόσο, ότι η στάση τους παραμένει ανένδοτη σε σειρά ζητημάτων που αφορούν την επιβίωση του κλάδου.

Παρά το κλίμα διαλόγου που επιχειρείται να καλλιεργηθεί, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο το υπουργείο Γεωργίας και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες παραμένουν αμετακίνητοι. Όπως έχει καταστεί σαφές, το θέμα της μη θανάτωσης όλων των ζώων σε μολυσμένες μονάδες δεν τίθεται καν προς συζήτηση.

Η κυβέρνηση, εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, θεωρεί τη θανάτωση όλων των ζώων στις εστίες μόλυνσης ως το μοναδικό μέσο για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του ιού, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει ολοκληρωτική καταστροφή στην κυπριακή κτηνοτροφία και τις εξαγωγές.

Από την πλευρά τους, οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να θέσουν επιτακτικά στη συνάντηση της Τρίτης το θέμα των αποζημιώσεων που ήδη έχει ξεκαθαρίσει σε συνάντηση των αγροτικών οργανώσεων και τους επίσημους φορείς εκπροσώπησης των κτηνοτρόφων, τη στήριξη των μονάδων που πλήττονται και τα μέτρα βιοασφάλειας, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξουν ικανοποιητικές δεσμεύσεις, οι κινητοποιήσεις θα επανέλθουν δριμύτερες.

Ωστόσο, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση της κυβέρνησης να μην επιτρέψει το κλείσιμο κεντρικών αρτηριών, όπως του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς, που προγραμμάτιζαν να αποκλείσουν χθες.