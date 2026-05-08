Δύο νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού εντοπίστηκαν στην Δυτική Λευκωσία και συγκεκριμένα σε μονάδες στην Κοκκινοτριμιθιά και στο Παλιομέτοχο.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τα θετικά περιστατικά εντοπίστηκαν σε μονάδα με 35 πρόβατα στην Κοκκινοτριμιθιά και σε μονάδα με 160 βοοειδή στο Παλιομέτοχο.

Και οι δύο μονάδες είναι μέσα στην μολυσμένη περιοχή της δυτικής Λευκωσίας.

Σύμφωνα και με τα τελευταία αποτελέσματα, ο αριθμός των μολυσμένων μονάδων ανήλθε στις 112.

Στο μεταξύ, την Τρίτη έχει προγραμματιστεί συνάντηση της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου, με τις αγροτικές οργανώσεις και τη «Φωνή των κτηνοτρόφων» στο πλαίσιο διαλόγου για θέματα που αφορούν στον αφθώδη πυρετό.