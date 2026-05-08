Είναι στενάχωρο να βλέπετε τη γάτα σας να εξαφανίζεται από προσώπου γης κάθε φορά που έχετε καλεσμένους στο σπίτι.

Μπορεί να κρυφτεί κάτω από έπιπλα, μέσα σε ντουλάπες, μέσα σε κουτιά, στο μπάνιο, στο υπνοδωμάτιο. Οπουδήποτε εκτός από το σαλόνι που βρίσκεστε εσείς και οι φίλοι σας. Όσο και να την φωνάζετε να έρθει κοντά σας, εκείνη δεν σας ακούει και μπορεί να παραμείνει κρυμμένη για πολλές ώρες μέχρι να φύγουν οι επισκέπτες – επιτέλους για τη γάτα σας.

Η αλήθεια είναι ότι οι γάτες είναι αρκετά ευαίσθητες στη φασαρία και στους θορύβους, γι’ αυτό προτιμούν να μένουν σε ένα ήρεμο μέρος μακριά απ’ όλους και απ’ όλα, παρά να πρέπει να ανεχθούν την πολυκοσμία.

Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε ώστε να βγει η γάτα σας από αυτή τη δύσκολη θέση και να σταματήσει να φοβάται όποιον και όποια μπαίνει στο σπίτι σας;

Αν σκέφτεστε ότι δεν πρέπει να την πιέσετε να κάνει κάτι που δεν θέλει, έχετε δίκιο. Ωστόσο, το να αγχώνεται τόσο πολύ μια γάτα είναι κακό για την ψυχική της υγεία. Αν μια γάτα δεν μπορεί να διαχειριστεί το άγχος, θα είναι δυστυχισμένη.

Αν η γάτα σας απλά κρύβεται για λίγη ώρα και μετά κάνει την εμφάνισή της στους καλεσμένους σας, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Αν, όμως, δεν βγαίνει με τίποτα από την κρυψώνα της, ίσως χρειαστεί να μιλήσετε με τον κτηνίατρό σας ή κάποιον ειδικό συμπεριφοριστή για να μπορέσει να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμη.

Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνετε;

Θα πρέπει να αλλάξετε αυτό που σημαίνει “άφιξη της παρέας” για τη γάτα σας. Η γάτα φοβάται τους καλεσμένους σας γιατί τους έχει συνδέσει με κάτι αρνητικό. Αυτό δεν σημαίνει πως κάτι κακό της κάνανε οι φίλοι σας. Η πηγή αυτής της σύνδεσης είναι διαφορετική για κάθε γάτα. Κάποια γατούλα μπορεί να φοβάται την πολυκοσμία γιατί έχει περάσει δύσκολα στο παρελθόν, κάποια άλλη μπορεί απλά να μην αντέχει καθόλου τη φασαρία.

Το πρώτο στάδιο είναι η απευαισθητοποίηση της γάτας σας μόλις φτάσουν οι επισκέπτες στο σπίτι σας. Δώστε στη γατούλα σας τις αγαπημένες της λιχουδιές όταν αρχίσουν να μπαίνουν στο σπίτι οι φίλοι σας, φροντίζοντας πάντα να έχετε αρκετή απόσταση από αυτή ώστε να νιώθει το κατοικίδιό σας άνετα και να τρώει. Αν πρέπει να ξεκινήσετε αυτή τη “δωροδοκία” από το σημείο που είναι κρυμμένη η γάτα σας, για παράδειγμα κάτω από το κρεβάτι, τότε ξεκινήστε από εκεί. Στη συνέχεια, σταδιακά πλησιάστε τους καλεσμένους σας δίνοντας καθ’ όλη τη διάρκεια λιχουδιές στη γάτα σας.

Το δεύτερο στάδιο είναι η αδιαφορία των φίλων σας. Θα πρέπει να τους έχετε ενημερώσει από πριν να μην δώσουν καμία σημασία στη γάτα σας γιατί το μόνο που θα καταφέρουν είναι να την φοβίσουν περισσότερο. Μετά από κάποια ώρα που θα δείτε τη γάτα σας να νιώθει πιο άνετα, μπορούν οι φίλοι σας να αρχίσουν να δίνουν στη γάτα σας λιχουδιές – πάντα, χωρίς καμία πίεση. Με αυτόν τον τρόπο, η γάτα σας θα καταλάβει ότι η άφιξη των καλεσμένων συνδέεται με λιχουδιές και παιχνίδι και δεν είναι κάτι τρομακτικό. Αντιθέτως, είναι μια ευχάριστη και διασκεδαστική κατάσταση που θα χαίρεται που συμβαίνει με τον καιρό.

Συνοψίζοντας

Το κλειδί σε αυτά τα δύο στάδια είναι ο σεβασμός στους ρυθμούς της γάτας σας. Θα πρέπει να δώσετε όσο χρόνο χρειαστεί και να είστε υπομονετικοί. Σε καμία περίπτωση μην αναγκάσετε τη γάτα σας να παραμείνει στον ίδιο χώρο με τους καλεσμένους σας αν δεν θέλει και μην την εμποδίσετε να κρυφτεί αν το επιθυμεί.

Μπορεί τα βήματα που κάνει να είναι αργά, αλλά έτσι μπορεί να λειτουργεί η γάτα σας.

