Το σπίτι μας κρύβει αρκετούς κινδύνους για τις γάτες. Από τη φύση τους αυτές είναι πολύ περίεργες και εξερευνούν τα πάντα.

Αν το καλοσκεφτείτε, το να έχετε μια γάτα είναι σαν έχετε ένα μικρό παιδί. Τα παιδάκια είναι από τη φύση τους πολύ περίεργα γιατί θέλουν να ανακαλύψουν τον κόσμο. Συχνά όμως βάζουν στο στόμα τους ακατάλληλα και επικίνδυνα πράγματα που αν δεν είμαστε εκεί δίπλα να τους τα πάρουμε, μπορεί να βρεθούμε σε κάποιο νοσοκομείο. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γάτα μας, ένα ζώο με απίστευτη περιέργεια για τα πάντα. Δεν γίνεται όμως όλη τη μέρα να την παρακολουθούμε, όπως κάνουμε με τα παιδιά.

Σε ένα σπίτι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για εκείνη. Από τοξικά φυτά και μπαταρίες μέχρι διακοσμητικά αντικείμενα και επικίνδυνες ουσίες, δεν είναι λίγα αυτά για τα οποία πρέπει να ανησυχείτε.

Ποια λοιπόν είναι αυτά που ίσως δεν φανταζόμαστε και που απειλούν τη υγεία- και ενίοτε τη ζωή- του αγαπημένου μας ζώου;

1. Λίλιουμ (Κρίνοι)

Αυτά τα υπέροχα λουλούδια με τα οποία στολίζουμε το σπίτι μας καλό είναι να τα αποφεύγουμε καθώς είναι ιδιαιτέρως τοξικά για τις γάτες.

Σύμφωνα με την International Cat Care Veterinary Society (ISFM), οι κρίνοι είναι μία από τις συνηθέστερες αιτίες δηλητηρίασης στις γάτες καθώς ακόμα και ένα απλό δάγκωμα στα φύλλα του φυτού μπορεί να οδηγήσει το ζώο σε νεφρική ανεπάρκεια.

Ακόμα και αν η γάτα περάσει απλά δίπλα τους και τα ακουμπήσει, και σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να κινδυνέψει καθώς μετά θα καθαρίσει τη γούνα της από τη γύρη.

2. Φωτιστικά από αλάτι Ιμαλαΐων

Το αλάτι Ιμαλαΐων, όπως γνωρίζουμε, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Είναι αλάτι χρώματος ροζ και πολλοί το χρησιμοποιούμε στη θέση του κανονικού επιτραπέζιου αλατιού. Εκτός όμως από τη χρήση στα τρόφιμα, το αλάτι αυτό χρησιμοποιείται επίσης και σε λάμπες και φωτιστικά. Τα φωτιστικά αυτά είναι μεγάλα κομμάτια από καθαρό αλάτι Ιμαλαΐων, με μια μικρή λάμπα μέσα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν κάτι τέτοιο στο σπίτι τους, αγνοώντας όμως ότι αποτελεί κίνδυνο για τη γάτα τους.

Ένα φωτιστικό από αλάτι Ιμαλαΐων είναι μεγάλη πρόκληση για μια γάτα. Δυστυχώς συνήθως το τοποθετούμε σε μέρη προσβάσιμα για αυτή. Εκείνη θα πάει εκεί και θα αρχίσει να το γλείφει. Αν γλείψει και φάει αρκετή ποσότητα από αυτό το αλάτι, ενδέχεται να δηλητηριαστεί. Τα συμπτώματα σε αυτή την περίπτωση είναι εμετός, διάρροια, λήθαργος, σπασμοί, ζαλάδες, επιληψία, μέχρι και θάνατος.

Προσοχή λοιπόν. Γιατί όσο όμορφες και αν είναι αυτές οι λάμπες, καλύτερα να μπουν σε μέρη που δεν θα τις φτάνει το περίεργο αιλουροειδές σας.

3. Οδοντικό νήμα

Μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, όμως το οδοντικό νήμα που έχουμε στα σπίτια μας μπορεί να κάνει τη γάτα μας να κινδυνέψει. Η γάτα θα το δει σαν παιχνίδι και θα το μασουλήσει καθώς η γεύση του θα της αρέσει. Και στη συνέχεια μπορεί να το καταπιεί, κάτι που είναι πολύ εύκολο.

Τα οδοντικά νήματα περιέχουν το φυσικό γλυκαντικό ξυλιτόλη, το οποίο είναι ασφαλές για εμάς όχι όμως και για τη γάτα μας. Επειδή η ξυλιτόλη είναι τοξική, και μια μικρή ποσότητα μπορεί να επιφέρει υπογλυκαιμία, κρίσεις, ζημιά στο συκώτι, ακόμα και θάνατο. Η κατάποση ενός τέτοιου πράγματος θα απαιτήσει αναμφίβολα χειρουργική επέμβαση.

4. Πλαστικές σακούλες

Οι πλαστικές τσάντες είναι ένα μυστήριο για τη γάτα σας. Θα τρέξει να μπει μέσα και θα την εξιτάρει ο θόρυβός τους. Και μπορεί να κόψει κομμάτια και να αρχίσει να τα καταπίνει. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απόφραξη εντέρου ή ακόμα και σε πνιγμό. Υπάρχουν περιπτώσεις γατών που έβαλαν το κεφάλι τους μέσα στα χερούλια των τσαντών αυτών, άρχισαν να πανικοβάλλονται και να τρέχουν πέρα δώθε για να βγάλουν την κολλημένη σακούλα και δυστυχώς πνίγηκαν.

5. Λαστιχάκια για τα μαλλιά

Ναι, μπορεί να έχει πλάκα να βλέπετε το γατάκι σας να παίζει με τα λαστιχάκια των μαλλιών σας που τα έχετε αφήσει σε διάφορα σημεία ή σας έχουν κάπου πέσει, όμως και αυτά είναι επικίνδυνα.

Τι γίνεται όμως αν το περίεργο και ατίθασο κατοικίδιό μας προχωρήσει ένα βήμα πιο πέρα και καταπιεί ένα ή και πολλά; Μπορεί αυτό να του προκαλέσει σοβαρά θέματα υγείας, όπως γαστρεντερικά προβλήματα, απόφραξη εντέρου, ακόμη και θάνατο.

Οπότε κρατήστε τα μακριά από τη γάτα σας τοποθετώντας τα σε κλειστά κουτιά και σε μέρη που εκείνη δεν θα τα φτάσει. Επικοινωνήστε αμέσως με τον κτηνίατρό σας εάν πιστεύετε ότι έχει καταπιεί κάτι τέτοιο.

6. Macademia Nuts

Η αλήθεια είναι ότι οι ξηροί καρποί Macademia είναι πολύ νόστιμοι και δεν λείπουν από το σπίτι μας. Μπορεί μετά από μια γιορτή ή συνάντηση με φίλους, να έχετε ξεχάσει το πιατάκι με αυτούς πάνω στο τραπέζι. Είναι πολύ εύκολο αυτό να γίνει. Η γάτα σας θα τους ανακαλύψει. Όμως αυτοί οι ξηροί καρποί είναι τοξικοί για εκείνη. Τα συμπτώματα δηλητηρίασης περιλαμβάνουν έμετο, διάρροια, αδυναμία, τρόμο, ακόμα και θάνατο.

7. Μπαταρίες

Οι μπαταρίες περιέχουν επιβλαβή χημικά που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο αν οι γάτες τα καταπιούν.

Η κατάποση μπαταριών ή των υγρών τους μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του οισοφάγου λόγω της απελευθέρωσης υδροξειδίου του καλίου ή υδροξειδίου του νατρίου. Οι τοξικές επίσης χημικές ουσίες που έχουν μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στο στόμα, το λαιμό και το στομάχι αλλά και άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα. Αν γίνει κάτι τέτοιο, η γάτα σας ενδέχεται να εμφανίσει ανορεξία, να κάνει εμετούς, να έχει κοιλιακό άλγος και σιελόρροια.

Μαθαίνοντας ποια πράγματα είναι τοξικά για τη γάτα μας, μπορούμε πιο εύκολα να την προστατέψουμε. Ας κάνουμε λοιπόν το σπίτι μας ένα ασφαλές καταφύγιο για την περίεργη αυτή τετράποδη φίλη μας.

topetmou