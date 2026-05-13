Η παραγωγή πετρελαίου των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ συνέχισε να υποχωρεί τον Απρίλιο, σύμφωνα με τη νέα μηνιαία έκθεση του οργανισμού που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη. Η συνολική παραγωγή καταγράφει πλέον πτώση άνω του 30% από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026, εκτιμώντας πλέον ότι θα διαμορφωθεί κοντά στα 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για περίπου 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η αναθεώρηση αποδίδεται κυρίως στις πιέσεις που δέχεται η αγορά εξαιτίας της δραστικής μείωσης των ροών από τον Περσικό Κόλπο, μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, η παραγωγή του ΟΠΕΚ μειώθηκε κατά 1,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Απρίλιο, μετά την ακόμη μεγαλύτερη κατάρρευση των 7,9 εκατ. βαρελιών ημερησίως που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο. Συνολικά, οι απώλειες παραγωγής από τις χώρες του καρτέλ ξεπερνούν πλέον τα 9,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως από την έναρξη της σύγκρουσης, δηλαδή περισσότερο από το 30% της συνολικής παραγωγής.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), στη δική του έκθεση που δημοσιεύθηκε επίσης την Τετάρτη, εκτιμά ότι οι συνολικές απώλειες προσφοράς από τους παραγωγούς του Κόλπου έχουν πλέον ξεπεράσει το 1 δισ. βαρέλια, καθώς πάνω από 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως παραμένουν εκτός αγοράς λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο IEA επισημαίνει ότι το πραγματικό έλλειμμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης παραμένει μικρότερο από ό,τι θα ανέμενε κανείς, καθώς η αγορά πετρελαίου εισήλθε στο 2026 με πλεονάζουσα προσφορά. Παράλληλα, τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

Η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ήδη ανακατευθύνει μέρος των εξαγωγών τους προς λιμάνια που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παραγωγοί εκτός Μέσης Ανατολής — κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες — έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα ως απάντηση στην ενεργειακή αναταραχή.

Καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση της αγοράς διαδραματίζουν επίσης τα κρατικά και εμπορικά αποθέματα πετρελαίου. Παρ’ όλα αυτά, ο IEA προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται πλέον με πρωτοφανή ταχύτητα, καθώς οι απώλειες προσφοράς από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχίζουν να συσσωρεύονται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 250 εκατ. βαρέλια μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δηλαδή κατά περίπου 4 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

«Καθώς τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου υποχωρούν ήδη με ρυθμούς ρεκόρ, είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει νέα περίοδος έντονης μεταβλητότητας στις τιμές ενόψει της κορύφωσης της θερινής ζήτησης», προειδοποιεί ο IEA στην έκθεσή του.

