Με κινητοποιήσεις προειδοποιεί ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, ο οποίος πραγματοποίησε σύσκεψη το βράδυ της Τετάρτης (13/05) στην Χοιροκοιτία, με βασικό θέμα τις άδειες των βυτιοφόρων.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Σάββας Προκοπίου, ανέφερε ότι «είμαστε εδώ για ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο αφορά τον κλάδο μας. Είναι σχετικά με την άδεια των βυτιοφόρων μας η οποία χρονολογείται. Πέρσι τον Αύγουστο ο κ. Βαφεάδης είχε βγάλει διάταγμα σχετικά με τις άδειες το οποίο ήθελε άμεση εφαρμογή. Ζητήσαμε συνάντηση με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και σε συνάντηση που είχαμε 29/9/2025 πήραμε διαβεβαιώσεις ότι θα υπήρχε αίτημα προς την ΕΕ για πεντάχρονη παράταση».

Πρόσθεσε ότι «ήταν πολύ δικαιολογημένο γιατί είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί το διάταγμα, διότι σε περίπτωση εφαρμογής και ενεργειών εκ μέρους μας να έχουμε στην κατοχή μας τα βυτιοφόρα, τότε μπορεί υπάρξει πολύ μεγάλη καθυστέρηση της τάξης των δύο με τριών ετών. Αν ένα απλό βυτιοφόρο το παραγγείλουμε σήμερα, χρειαζόμαστε ένα με ενάμιση χρόνο να μας το παραδώσουν.

Ως εκ τούτου, μετά από τη συνάντηση αυτή, παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις που είχαμε λάβει, το ΤΟΜ προχώρησε σε νέες επιστολές, οι οποίες ήταν επιτακτικές, όσον αφορά τα βυτιοφόρα για ακινητοποίησή τους μέχρι τις 20 του Ιούνη, αν δεν προβούμε σε κάποιες ενέργειες και να πάρουμε τα βυτιοφόρα μας για επιθεώρηση.

Η παγκύπρια επιτροπή είναι σήμερα εδώ για να παρθούν αποφάσεις διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί πρακτικά αυτό και υπήρξε ένας εμπαιγμός από τον διευθυντή του ΤΟΜ, τον κ. Γιώργο Λουκά, ο οποίος είναι απαράδεκτος γιατί έπρεπε να είχε δώσει τις απαραίτητες λύσεις», τόνισε ο κ. Προκοπίου.

Την ίδια ώρα ζήτησε από τον υπουργό Μεταφορών την άμεση παρέμβασή του για αποφυγή οποιονδήποτε ταλαιπωριών «τόσο εμάς όσο και του κόσμου στον εφοδιασμό της παράδοσης των καυσίμων, για επίλυση του προβλήματος. Αν δεν γίνει αυτό, τότε είμαστε έτοιμοι για πολύ δραστικά μέτρα σύντομα, πιθανόν αρχές του Ιούνη διότι πρέπει να δοθούν επιτέλους λύσεις».

Ο κ. Προκοπίου διευκρίνισε ότι «μπορεί να είναι και πέραν του 95% των βυτιοφόρων που δεν τηρούν αυτές τις προδιαγραφές. Θέλουμε την παρέμβαση του Υπουργού για να πάρουμε αυτή την πεντάχρονη παράταση για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για πιο ομαλή μετάβαση σε αυτό το στάδιο. Πρόκειται για περίπου 300 βυτιοφόρα. Είμαστε έτοιμοι να ακινητοποιήσουμε τα βυτιοφόρα μας στο Υπουργείο Μεταφορών και στο ΤΟΜ μέχρι τις 9 Ιουνίου».