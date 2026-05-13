Τρομάζουν οι αριθμοί για τους μοτοσικλετιστές θύματα οδικών συγκρούσεων, αφού σχεδόν ένας στους δύο νεκρούς φέτος είναι οδηγός δικύκλου. Χθεσινή σύσκεψη του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας φέρνει μέτρα για τους μοτοσικλετιστές ώστε να ανακοπεί ο βαρύς φόρος αίματος στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας που κατατέθηκαν στο Συμβούλιο, από τους 15 νεκρούς φέτος, οι επτά είναι μοτοσικλετιστές. Οι πέντε ήταν οδηγοί, ένας επιβάτης και ένας οδηγός μοτοποδηλάτου. Άλλος ένας νεκρός οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν: Δύο πεζοί, τέσσερις οδηγοί οχημάτων και ένας επιβάτης. Σε σύγκριση με πέρσι, φέτος μετρούμε δυο νεκρούς περισσότερους.

Στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας τέθηκε και το θέμα των καμερών και της πρόθεσης του Τμήματος Τροχαίας στη Αστυνομίας να προχωρήσει σε δυο κινήσεις που θα μειώσει τους θανάτους λόγω χρήσης κινητού κατά την οδήγηση αλλά και λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι το ένα ζήτημα σχετίζεται με την πρόθεση για εγκατάσταση σταθερών καμερών στους αυτοκινητόδρομους, σε κάθε αρχή και τέλος, ώστε να καταγράφεται η ταχύτητα εισόδου και εξόδου και να βγαίνει ο μέσος όρος. Αν διαπιστωθεί ότι ένα όχημα διανύσει την απόσταση σε μικρότερο χρόνο από τον υπολογιζόμενο με μέση επιτρεπτή ταχύτητα, τότε αμέσως θα του επιδίδεται εξώδικο.

Επίσης, γίνονται μελέτες ώστε οι σταθερές κάμερες να καταγράφουν ως ξεχωριστό αδίκημα τη χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Σήμερα, για να καταγγελθεί ένας οδηγός για χρήση κινητού, θα πρέπει πρώτα να καταγγελθεί για παραβίαση του ορίου ταχύτητας ή του κόκκινου. Επειδή η απρόσεκτη και αμελής οδήγησης είναι σήμερα η πρώτη αιτία πρόκλησης θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, γίνονται μελέτες ώστε οι κάμερες να καταγράφουν μόνο την οδήγηση με το κινητό στο χέρι. Για να γίνει εφικτό αυτό, εξετάζεται τι ισχύει στο εξωτερικό και κατά πόσον το σύστημα είναι συμβατό.

Στο μεταξύ, την επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας για τους μοτοσικλετιστές, τόνισε χθες ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Όπως ανέφερε, αποφασίστηκε δέσμη μέτρων που επικεντρώνονται στην ασφάλεια των μοτοσικλετιστών, όπως η έναρξη εκστρατείας ελέγχου όλων των συντηρήσεων που γίνονται στις μοτοσικλέτες μέσω των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΑ), η επιχορήγηση εξοπλισμού ασφάλειας και η απόσυρση παλαιών μοτοσικλετών.

Τα μέτρα που θα προωθηθούν άμεσα, ανέλαβε η αρμόδια επιτροπή ασφάλειας να τα καταγράψει, να τα αξιολογήσει και να έρθει με εισηγήσεις για να υιοθετούν από τα αρμόδια Υπουργεία, είπε ο κ. Βαφεάδης, μετά την σύσκεψη στην παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστα Φυτιρή, εκπροσώπων της Αστυνομίας και των Δημοσίων Έργων και του προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας και πρέσβη οδικής ασφάλειας, Άδωνι Χριστοφίδη.

Ανάμεσα στα μέτρα που συζητούνται είναι η χορηγία για την αγορά εξοπλισμού ασφαλείας, η πιθανή απόσυρση παλαιών μοτοσικλετών οι οποίες δεν έχουν τους απαραίτητους μηχανισμούς ασφάλειας και η έναρξη εκστρατείας ελέγχου όλων των συντηρήσεων που γίνονται στις μοτοσικλέτες μέσω των ΙΚΤΕΟΝ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, από τους επτά νεκρούς μοτοσικλετιστές φέτος, οι τέσσερις αποδεδειγμένα δεν φορούσαν κράνος και «υπάρχει και η πιθανότητα οι 6 από τους 7 να μην φορούσαν κράνος, διότι αυτό βρέθηκε παράπλευρα», στο σημείο του δυστυχήματος.

Επίσης, ανέφερε πως ένα από τα προβλήματα είναι ότι μια μοτοσικλέτα μπορεί να μην είναι καλά συντηρημένη και αυτό, δυστυχώς, θα συμβάλει στη μη σωστή διαχείριση ενός περιστατικού, το οποίο καταλήγει σε πολύ σοβαρό δυστύχημα. Πρόσθεσε ότι «θα κυνηγήσουμε και αυτό το θέμα για να δούμε αν κάνουν σωστά τη συντήρηση των μοτοσικλετών οι μηχανικοί ή όχι». Ερωτηθείς πως θα ελεγχθούν οι μηχανικοί ότι προβαίνουν σε σωστή συντήρηση των μοτοσικλετών, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών τηρεί μητρώο για τα ΙΚΤΕΟ και θα γίνει μια εκστρατεία στην οποία θα γίνεται έλεγχος για το τι παρακολουθούν τα ΙΚΤΕΟ, τι πέρασε και τι γίνεται την επομένη ημέρα. Ανέφερε ότι παρόμοια εκστρατεία έγινε και όταν υπήρξαν προβλήματα με τα λεωφορεία και είχαν εντοπιστεί περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε γίνει σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά τους ελέγχους που έπρεπε να κάνουν οι μηχανικοί.

Εισηγήσεις για άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις

Παράλληλα, στη σύσκεψη του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας τέθηκε και το θέμα με τα κράνη και τις πιθανές καινούργιες προδιαγραφές και για πώς θα βοηθηθούν οι μοτοσικλετιστές να αποκτήσουν κράνος και να προστατευθούν. «Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και είναι απλώς θέμα να αποφασίσουμε τις προδιαγραφές και να το ανακοινώσουμε», πρόσθεσε ο κ. Βαφεάδης.

Σε ερώτηση αν θα γίνει εκστρατεία και στην αγγλική γλώσσα για όσους δεν γνωρίζουν την ελληνική, ο κ. Βαφεάδης απάντησε καταφατικά λέγοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο γιατί έχουμε πολλούς αλλοδαπούς στην Κύπρο που οδηγούν μοτοσικλέτα και πρέπει το μήνυμα να φθάνει και σε αυτούς.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας, Άδωνις Χριστοφίδης, ο οποίος συμμετείχε στην σύσκεψη και για φέτος είναι πρέσβης οδικής ασφάλειας, χαρακτήρισε ως «πολύ σημαντικό να προσφέρουμε την εμπειρογνωμοσύνη μας όσον αφορά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των μοτοσικλετών στην Κύπρο» και πρόσθεσε ότι μετέφεραν τις ξεκάθαρες απόψεις που έχουν. «Βλέπουμε ότι οι Αρχές του κράτους είναι πρόθυμες να ανταποκριθούν ούτως ώστε να λάβουμε ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος» και εξέφρασε σιγουριά ότι με τη συνεργασία μας θα καταφέρουμε να φέρουμε σημαντικά αποτελέσματα. Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι είναι εισηγήσεις που αφορούν άμεσες δράσεις, αλλά και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις, ούτως ώστε να στοχεύσουμε με μια συνολική πολιτική να αντιμετωπίσουμε το θέμα.

Όχι επάγγελμα με μαθητική

Ένα από τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση αφορά και στο θέμα της οδήγησης μοτοσικλέτας για σκοπούς επαγγέλματος από άτομα που κατέχουν μόνο μαθητική άδεια. Ως τέτοιοι είναι οι ντελιβεράβες που αρκετοί από αυτούς δεν κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Βαφεάδης, πολύ σύντομα θα έχουμε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για να ξεκινήσει η εφαρμογή της νομοθεσίας που θα απαγορεύει σε κατόχους μαθητικής να ασκούν επάγγελμα. Τελειώνει το εξάμηνο, το οποίο είχε δοθεί η παράταση και θα πρέπει να εφαρμόσουν όλοι οι οδηγοί μοτοσικλέτας κάποια στοιχειώδη θέματα ασφάλειας, ανέφερε ο υπουργός.

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας είπε ότι «πρέπει να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις μοτοσικλέτες με τον ίδιο φακό», προσθέτοντας ότι οι μοτοσικλέτες δεν πρέπει να ξεχωρίζονται σε μεγάλου και μικρού κυβισμού.