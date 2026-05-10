Το γύρο του κόσμου κάνει η φωτογραφία ύστερα από ένα σφοδρό τροχαίο στον Καναδά, με μια μηχανή να καταλήγει πάνω σε υπερυψωμένο φωτεινό σηματοδότη.

Το Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο το απόγευμα κοντά στα σύνορα των πόλεων Σάρρεϊ και Ντέλτα, στη Βρετανική Κολομβία, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους της περιοχής και εικόνες που θύμιζαν κινηματογραφική σκηνή.

Tροχαίο σοκ στον Καναδά



Ένας μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά ενώ η μοτοσικλέτα του κατέληξε να κρέμεται από στύλο φωτεινού σηματοδότη πάνω από πολυσύχναστη διασταύρωση, ενώ ο οδηγός του ΙΧ σε σοκ στην αρχή χρειάστηκε λίγο χρόνο να συνειδητοποιήσει με τι χτυπήθηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αρχές κλήθηκαν στο σημείο έπειτα από την σύγκρουση της μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο. Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά αλλά μη απειλητικά για τη ζωή τραύματα, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τη μοτοσικλέτα να έχει μπλεχτεί γύρω από τον φωτεινό σηματοδότη, αιωρούμενη πάνω από τον δρόμο, ενώ από κάτω βρίσκονταν συνεργεία έκτακτης ανάγκης και ρυμουλκά.

A traffic accident in Canada has gone viral after the wreckage left a motorcycle hanging off of a traffic light.



Fortunately, the rider of the motorcycle survived, and the driver of the vehicle he crashed into wasn't injured. pic.twitter.com/7LrQcK7sEP May 10, 2026

Κατέληξε πάνω σε φωτεινό σηματοδότη



Η ασυνήθιστη εικόνα προσέλκυσε δεκάδες περαστικούς. Ένας κάτοικος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, είναι σαν να βλέπεις ταινία».

Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί: «Κοιτούσα προς τα κάτω και μετά κοίταξα προς τα πάνω και η [μοτοσικλέτα] ήταν από πάνω, κάπως τρελό».

Παράλληλα, ανέφερε πως εντυπωσιάστηκε από το πώς η μοτοσικλέτα είχε τυλιχτεί γύρω από τον σηματοδότη, προσθέτοντας: «Απλά για να δω πώς θα την κατεβάσουν… Θα είναι αρκετά ενδιαφέρον».

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας, είπε: «Θα περίμενε κανείς να εκτοξευτεί στα πεζοδρόμια, στα καταστήματα, αλλά να καταλήξει ακριβώς εκεί πάνω και να τυλιχτεί γύρω από το σήμα… Είναι απίστευτο».

