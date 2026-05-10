Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο λιμάνι της Τενερίφης, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, η μεγάλη επιχείρηση αποβίβασης και επαναπατρισμού των επιβατών του ολλανδικού κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων χανταϊού στο πλοίο.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό εξαιρετικά αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, με τις ισπανικές αρχές να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε επαφή των επιβατών με τον τοπικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τις αρχές, στην επιχείρηση συμμετέχουν 325 αξιωματικοί της ισπανικής πολιτοφυλακής και ακόμη 33 αστυνομικοί, λόγω της πολυπλοκότητας και των αυξημένων απαιτήσεων ασφαλείας.

Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά σε ομάδες και μεταφέρονται με λεωφορεία φορώντας ειδικές προστατευτικές στολές. Οι ισπανικές αρχές διευκρινίζουν ότι η διαδικασία δεν εξελίσσεται σε διακριτές φάσεις, αλλά σε συνεχείς ομάδες αποβίβασης και επιβίβασης, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος της επιχείρησης.

Οι πρώτοι 14 επιβάτες, όλοι Ισπανοί υπήκοοι, έχουν ήδη αναχωρήσει για τη Μαδρίτη με στρατιωτικό αεροσκάφος. Εκεί πρόκειται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο και να παραμείνουν σε καραντίνα για 42 ημέρες.

Λίγο νωρίτερα, πέντε Γάλλοι υπήκοοι αναχώρησαν αεροπορικώς για τη Γαλλία, όπου θα υποβληθούν αρχικά σε 72 ώρες ιατρικών εξετάσεων και στη συνέχεια θα τεθούν επίσης σε απομόνωση διάρκειας 42 ημερών.

Παράλληλα, στο αεροδρόμιο της Τενερίφης βρίσκεται ήδη αεροσκάφος που αναμένει την επιβίβαση Καναδών υπηκόων, ενώ σύμφωνα με την ισπανική δημόσια τηλεόραση, το πρόγραμμα των πτήσεων έχει τροποποιηθεί λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας αεροσκαφών για τις αποστολές επαναπατρισμού.

Tα ξημερώματα της Δευτέρας θα φτάσει στην Ελευσίνα ο Έλληνας επιβάτης του Hondius

Περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας υπολογίζεται να ολοκληρωθεί ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός. Το αεροσκάφος C27 της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σήμερα (Κυριακή) από την Ελλάδα και υπολογίζεται να φτάσει σε 5 ώρες στην Ολλανδία. Θα παραλάβει τον Ελληνα επιβάτη και θα απογειωθεί και πάλι για την πτήση της επιστροφής.



Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας:



Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.



Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.



