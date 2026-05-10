Ραγδαίες εξελίξεις, αρνητικές ή θετικές αναμένονται τις αμέσως επόμενες ώρες στη Μέση Ανατολή, μετά την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση που είχε καταθέσει η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Το πλέον θετικό στοιχείο είναι ότι το Ιράν δεν απέρριψε την αμερικανική πρόταση. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι την έκανε αποδεκτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποια σημεία υπάρχει θετική ανταπόκριση και σε κάποια άλλα, η Τεχεράνη έστειλε τις αντιπροτάσεις της.

Σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ, η απάντηση των Ιρανών επικεντρώνεται σε δύο συν ένα σημεία:

1)Στους όρους για τον οριστικό και συνολικό (σε όλες τις περιοχές) τερματισμό του πολέμου

2)Στην ασφαλή διέλευση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

3)Στην παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέλλον, όπως έχει συμβεί δύο φορές μέσα σε ελάχιστο διάστημα τους τελευταίους μήνες.

Το Ιράν εξακολουθεί να θέτει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου, προτείνοντας η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα να διεξαχθεί στο τέλος, αφού πρώτα έχουν συμφωνηθεί όλα τα υπόλοιπα.

Επίσης, σημαντική παράμετρος για την επίτευξη συμφωνίας από την πλευρά των Ιρανών, είναι οι άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο Ιράν, ώστε να ανακάμψει οικονομικά το συντομότερο δυνατόν.

skai.gr