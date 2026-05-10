Η αξιοποίηση ανακτημένου νερού στην Κύπρο προσεγγίζει το 90%, κατατάσσοντας τη χώρα στις πρώτες θέσεις εντός της ΕΕ, είπε ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου.

Στον χαιρετισμό του, εκ μέρους της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο 3ο Φεστιβάλ Καραόλου στην Τερσεφάνου, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ακόμη ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το Έργο Χρήσης Ανακτημένου Νερού Λάρνακας, συνολικού κόστους περίπου 25,7 εκατομμυρίων ευρώ. Με την ολοκλήρωση του έργου, στα πέραν των περίπου 3,2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων που αξιοποιούνται ήδη ετησίως, θα προστεθεί επιπλέον ποσότητα της τάξης του 1,07 εκατομμυρίων κυβικού μέτρου, ενισχύοντας ουσιαστικά το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής.

«Πρόκειται ουσιαστικά για αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού κατά περίπου 33%, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ανθεκτικότητα και την αρδευτική επάρκεια της περιοχής», είπε ο κ. Γρηγορίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Γρηγορίου σημείωσε ότι το σαλιγκάρι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το νερό και τη ζωογόνο δύναμη της φύσης. «Επομένως, σε έναν τόπο, όπως η Κύπρος, το νερό δεν αφορά μόνο την ύδρευση ή τις καλλιέργειες, αλλά αφορά συνολικά τη ζωή, τη βιοποικιλότητα και τη συνέχεια της αγροτικής δραστηριότητας», είπε. «Γι’ αυτό και η διαχείριση του υδατικού ζητήματος αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εθνικές προτεραιότητες. Όχι μόνο για την ύδρευση των πόλεων και των Κοινοτήτων μας, αλλά για την ίδια τη δυνατότητα της Κύπρου να συνεχίσει να παράγει, να καλλιεργεί και να κρατά ζωντανή την ύπαιθρό της» πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι, στο ευρύτερο πλαίσιο της εθνικής υδατικής πολιτικής, η αξιοποίηση του ανακτημένου νερού «αποτελεί έναν από τους πλέον στρατηγικούς και επιτυχημένους άξονες δράσης της Κυπριακής Δημοκρατίας». Και είναι για αυτό που σήμερα, μέσω του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, αξιοποιείται ανακτημένο νερό από εννέα σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων για σκοπούς άρδευσης και εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων, με ποσοστό αξιοποίησης που προσεγγίζει το 90%, «κατατάσσοντας τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις εντός της ΕΕ», είπε.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, εντάσσεται και το Έργο Χρήσης Ανακτημένου Νερού Λάρνακας, συνολικού κόστους περίπου 25,7 εκατομμυρίων ευρώ. «Αφορά στο έργο του Φράγματος Τερσεφάνου, που βρίσκεται εδώ στην περιοχή σας, και που για χρόνια παρέμενε ένα έργο με δυσκολίες, καθυστερήσεις και εκκρεμότητες που δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωσή του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτό το έργο, «ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή, μπαίνει πλέον σε σταθερή πορεία υλοποίησης». Προχωρούν οι απαραίτητες υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης του ανακτημένου νερού, ώστε το φράγμα Τερσεφάνου να μπορέσει να επιτελέσει τον πραγματικό του ρόλο: να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στην ανομβρία και να στηρίξει ουσιαστικά την αγροτική παραγωγή της Επαρχίας Λάρνακας, σημείωσε.

Η αξιοποίηση της περίσσειας ανακτημένου νερού της χειμερινής περιόδου, μέσω της αποθήκευσής του στο φράγμα Τερσεφάνου, θα καθιστά δυνατή την οργανωμένη διάθεσή του για άρδευση γεωργικών εκτάσεων, πρόσθεσε. Με την ολοκλήρωση του έργου, στα πέραν των περίπου 3,2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων που αξιοποιούνται ήδη ετησίως, θα προστεθεί επιπλέον ποσότητα της τάξης του 1,07 εκατομμυρίων κυβικού μέτρου, ενισχύοντας ουσιαστικά το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής, είπε ο κ. Γρηγορίου. Πρόκειται ουσιαστικά για αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού κατά περίπου 33%, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την ανθεκτικότητα και την αρδευτική επάρκεια της περιοχής, σημείωσε.

Αυτό σημαίνει, είπε, ότι η Κοινότητα Τερσεφάνου, καθώς και γειτονικές γεωργικές περιοχές όπως η Δρομολαξιά, το Κίτι, τα Περβόλια, η Δεκέλεια, η Ορόκλινη, η Πύλα και τα Λειβάδια, «θα επωφεληθούν άμεσα από ένα πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό αρδευτικό σύστημα, ιδιαίτερα υπό συνθήκες παρατεταμένης ανομβρίας».

Παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το έργο, η ολοκλήρωση των υποδομών αποθήκευσης και μεταφοράς του ανακτημένου νερού προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν χρόνο, διασφαλίζοντας την πλήρη λειτουργικότητα του συστήματος και τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση ενός ιδιαίτερα πολύτιμου υδατικού πόρου, πρόσθεσε.

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τον αγροτικό κόσμο.