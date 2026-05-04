Στο 39,6% ανέρχεται η πληρότητα των φραγμάτων σήμερα, δήλωσε ο Μάριος Χατζηκωστής, Πρώτος Τεχνικός Μηχανικός στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), προσθέτοντας ότι «έχουμε καλή εισροή για την εποχή».

Η αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα σήμερα είναι 115,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 39,6%, ενώ πέρυσι την αντίστοιχη ημερομηνία η πληρότητα ήταν στα 66,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 23%, επεσήμανε ο κ. Χατζηκωστής.

Υπάρχουν αρκετά μικρά φράγματα που υπερχειλίζουν, με τη συνολική αποθηκευμένη ποσότητα των σημαντικών φραγμάτων του Νοτίου Αγωγού να ανέρχεται στα 67 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ή ποσοστό 35,5%, ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση στα φράγματα της Πάφου είναι «λίγο καλύτερη» με πληρότητα στα 31,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ή ποσοστό 43,5%.

Εν συνεχεία, ο κ. Χατζηκωστής σημείωσε ότι «έχουμε καλή εισροή για την εποχή», τονίζοντας ότι η πληρότητα των φραγμάτων αναμένεται να ανέβει την ερχόμενη εβδομάδα, «σιγά-σιγά, όμως. Δεν είναι η εποχή που θα πάρουμε εισροές εκατομμυρίων σε ένα εικοσιτετράωρο ή σε μία εβδομάδα, αλλά θα έχουμε ικανοποιητικές εισροές για την εποχή», κατέληξε.