Ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ και της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γιαννάκης Ομήρου, καλεί σε συστράτευση στελεχών και στήριξη των εκλογικών συνδιασμών της ΕΔΕΚ ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου.

Ο Γιαννάκης Ομήρου, δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι «δεν υπήρξε απολογία και έμπρακτη επανόρθωση για συμπεριφορές και πρακτικές της τελευταίας δεκαετίας, που πλήγωσαν τον περήφανο κόσμο της ΕΔΕΚ», όπως αναφέρει, ωστόσο θεωρεί ότι το καθήκον σήμερα είναι «η διαφύλαξη της προοπτικής της σοσιαλιστικής δημοκρατικής παράταξης».

Αυτούσια η δήλωση του Ομήρου

«Με συναίσθηση της ευθύνης μου απέναντι στην πατρίδα και την κοινωνία και με γνώμονα την μακρά μου διαδρομή στο δημόσιο βίο και στους αγώνες για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη, απευθύνομαι στα στελέχη, μέλη και φίλους της ΕΔΕΚ και της ευρύτερης δημοκρατικής παράταξης, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 24ης Μαΐου.

Καλώ σε στήριξη των εκλογικών συνδυασμών της ΕΔΕΚ, για μια ισχυρή παρουσία στη νέα Βουλή.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε απολογία και έμπρακτη επανόρθωση για συμπεριφορές και πρακτικές της τελευταίας δεκαετίας, που πλήγωσαν τον περήφανο κόσμο της ΕΔΕΚ, με τις διαγραφές, τον ακρωτηριασμό των μητρώων μελών και τον διχασμό που καλλιεργήθηκε συστηματικά, θεωρώ ότι το καθήκον σήμερα είναι η διαφύλαξη της προοπτικής της σοσιαλιστικής δημοκρατικής παράταξης.

Η συνεχιζόμενη επί 52 χρόνια τουρκική στρατιωτική κατοχή μεγάλου μέρους της πατρίδας μας, η συσσώρευση τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων, η οφθαλμοφανής προϊούσα κρίση του πολιτικού συστήματος και η εμφάνιση πολιτικών σχημάτων της ακροδεξιάς και νοσταλγών της προδοσίας του πραξικοπήματος, αλλά και νεοφανών κομμάτων αγοραίου λαϊκισμού και διακωμώδησης του δημόσιου βίου, καθιστούν ως επιτακτική ανάγκη την συνέχιση ύπαρξης ενός σοσιαλιστικού – ευρωπαϊκού κόμματος, που να υπηρετεί τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Μακριά και σε σύγκρουση με φαινόμενα παρακμής και διαφθοράς, που δηλητηριάζουν την πολιτική διαδικασία και απωθούν τους πολίτες στην αποχή και το περιθώριο.

Με συνείδηση του χρέους απέναντι στην τιμημένη ιστορία της ΕΔΕΚ, καλώ σε αγωνιστική συστράτευση και αποφασιστική στήριξη της στις εκλογές της 24ης Μαΐου.

Για να παραμείνει στις επάλξεις των αγώνων για την σωτηρία της Κύπρου, για την κοινωνική συνοχή και για να ανοίξει ένας καινούργιος δρόμος προοπτικής και ελπίδας για το μέλλον.»