Απαντήσεις στα όσα του καταλογίζουν οι Χρίστος Χρίστου και Μάριος Πελεκάνος προχώρησε ο Κυριάκος Σάββα μετά την αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ στην Επαρχία Πάφου, ρίχνοντας το γάντι στον πρόεδρο και εκπρόσωπο Τύπου του κόμματός του σχετικά τις αναφορές για προσωπικές ατζέντες, αναρτήσεις για τους γάμους ομοφυλοφίλων και το εκκλησιαστικό ζήτημα της Κύπρου στην Πάφο.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Σάββα κάνει λόγο για ανακρίβειες από πλευράς Μάριου Πελεκάνου και Χρίστου Χρίστου, ενώ σημειώνει πως ψεύτικα προφίλ καθοδηγούμενα από το κόμμα προσπαθούν να τον πλήξουν, δημιουργώντας πρόβλημα και στην οικογένειά του.

Ο μέχρι πρότινος υποψήφιος του ΕΛΑΜ, ρίχνει το γάντι στον Μάριο Πελεκάνο για την αναφορά σε προσωπικές ατζέντες, τονίζοντας ότι ήταν 14 χρόνια στο Κίνημα: «Αν σε επέλεγε ο ΔΗΣΥ υποψήφιο το 2024, σήμερα θα υπερασπιζόσουν άλλες θέσεις. Θα ήσουν σωστός να έφευγες από τον ΔΗΣΥ όταν ψήφισε τον νόμο Ακκιντζί, το σύμφωνο συμβίωσης, την υποχρεωτική σεξουαλική αγωγή και άλλα αντιορθόδοξα νομοσχέδια και όχι όταν η προσωπική σου ατζέντα μυρίστηκε την εκλογή βουλευτή ή ευρωβουλευτή».

Αναφορικά με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ σε τηλεοπτικές του παρεμβάσεις, ο Κυριάκος Σάββα απαντά πως ποτέ δεν πρόβαλλε ότι τέθηκε εκτός ψηφοδελτίου λόγω ιδεολογικών πεποιθήσεων. «Οι προσωπικές μου πράξεις και ενέργειες, δεν είναι ενάντια στις θέσεις του ΕΛΑΜ».

Σχετικά με το εάν λειτουργεί εκτός κομματικής γραμμής, ιδιαίτερα με την υπόθεση του Τυχικού και το εάν πρωτοστατούσε σε εκδηλώσεις, ο Κυριάκος Σάββα αναφέρει ότι βουλευτής του ΕΛΑΜ και στελέχη πρωτοστάτησαν σε διαμαρτυρία έξω από το ΓΣΠ για την επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο το 2021. «Μαζί με δύο μοναχούς του Σταυροβουνίου, πρωτοστατήσατε σχεδόν μόνοι σας».

Στο θέμα με την ανάρτηση για τον γάμο ομοφυλόφιλων ζευγαριών, και το εάν στρέφεται εναντίον των μητροπόλεων όλης της Κύπρου, τονίζει πως με την αργία του Μητροπολίτη Τυχικού, βρήκαν κάποιοι ευκαιρία να διενεργούν γάμους, τονίζοντας ότι δεν στράφηκε κατά των μητροπόλεων.

Ο Κυριάκος Σάββα σημειώνει ότι θα προχωρήσει και σε νέο βίντεο απαντώντας στον Χρίστο Χρίστου για το περιεχόμενο της τελευταίας τους συνομιλίας και τη σύγκριση σχετικά με τη συμμετοχή του ΕΛΑΜ στη Μητρόπολη Ταμασού.

>>Δείτε στο βίντεο ολόκληρη τη δήλωση του τέως υποψηφίου βουλευτή