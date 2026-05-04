Με 64 σχολεία συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του προγράμματος των Θερινών Δημόσιων Σχολείων (ΘΔΣ), το υπουργείο Παιδείας. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά ευκαιριών μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης, ιδιαίτερα σε παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και κατά την περίοδο του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, φέτος τα ΘΔΣ θα λειτουργήσουν από τις 22 Ιουνίου μέχρι τις 24 Ιουλίου και θα είναι 39 δημοτικά σχολεία και 25 νηπιαγωγεία, τα οποία θα καλύπτουν και τις πέντε επαρχίες.

Ανάμεσα στις χρήσιμες πληροφορίες που παρέχονται για τους ενδιαφερόμενους είναι και ο χρόνος έναρξης και λήξης του προγράμματος. Όπως σημειώνεται στην ενημέρωση που έδωσε το υπουργείο Παιδείας, τα ΘΔΣ θα λειτουργήσουν συνολικά για 25 εργάσιμες ημέρες, από τις 7:45π.μ. – 1:05μ.μ. καθημερινά ή μέχρι τις 4:00μ.μ., για όσα παιδιά επιλέξουν να παρατείνουν τη φοίτησή τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παιδιά, τα οποία την παρούσα σχολική χρονιά φοιτούν σε δημόσια δημοτικά σχολεία, στις τάξεις Α΄- Ε΄. Τα παιδιά της Στ΄ τάξης δεν δικαιούνται να συμπληρώσουν δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή, αφού θα πάρουν απολυτήριο από το δημοτικό σχολείο στις 17 Ιουνίου.

Στα Θερινά Δημόσια Νηπιαγωγεία, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία και τα οποία έχουν γεννηθεί μεταξύ 01/09/2019 και 31/03/2021, καθώς και όσα παιδιά φοιτούσαν στην προδημοτική τάξη με αναστολή φοίτησης.

Στα ΘΔΣ προτεραιότητα δίνεται σε παιδιά δημόσιων δημοτικών σχολείων και δημόσιων νηπιαγωγείων, τα οποία εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες:

>> Παιδιά υπό την προστασία/ εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αφού προσκομίσουν σχετικό πιστοποιητικό.

>> Παιδιά των οποίων οι γονείς/ κηδεμόνες είναι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

>> Παιδιά προερχόμενα από οικογένειες των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €20.000, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή το Ετήσιο Πιστοποιητικό Αποδοχών ή το κατάλληλο Πιστοποιητικό Ανεργίας.

>>Παιδιά με ειδικές ανάγκες τα οποία φοιτούν σε Ειδική Μονάδα, με απόφαση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

>> Παιδιά με σοβαρές ή πολλαπλές αναπηρίες.

>> Παιδιά προερχόμενα από οικογένειες, των οποίων, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τη συγκεκριμένη περίοδο είναι μεταξύ €20.001 – €30.000, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

>> Παιδιά ορφανά, μονογονεϊκών οικογενειών, πολύτεκνων οικογενειών (4 παιδιά και άνω) και παιδιά πενταμελών οικογενειών.

>> Παιδιά προερχόμενα από οικογένειες, των οποίων, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μεταξύ €30.001 – €45.000, αφού προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά.

Αναφορικά με τη σίτιση των παιδιών, επισημαίνεται πως μπορούν να μεταφέρουν το πρόγευμά τους από το σπίτι ή να το αγοράζουν από το σχολικό κυλικείο, εκεί και όπου αυτό θα λειτουργήσει. «Τα κυλικεία, θεωρούνται ως η ιδανικότερη λύση για αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων που δυνατόν να προκύψουν κατά τη μεταφορά του προγεύματος τη χρονική περίοδο του καλοκαιριού», αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του Υπουργείου.

Επιπρόσθετα, για όσα παιδιά επιλέξουν να παραμένουν μετά τις 1:05μ.μ., θα τους προσφέρεται γεύμα από τις 1:05μ.μ. έως τις 1:45μ.μ., ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφορά γεύματος είναι η προκαταβολή του κόστους σίτισης στον διευθύνοντα του σχολείου. Τονίζεται ότι, για το μεσημεριανό γεύμα, δεν επιτρέπεται η μεταφορά φαγητού από το σπίτι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν του υπόλοιπου προγράμματος που ακολουθείται στα ΘΔΣ, κατά τη διάρκειά τους υλοποιείται το πρόγραμμα «Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία», στοχεύοντας στη βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία, συνδυάζοντας τη δημιουργική απασχόληση με την εκμάθηση της γλώσσας. Δικαιούχα είναι όλα τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία όλων των τάξεων, τα οποία δεν κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο την ελληνική γλώσσα.

Ευθύνη των γονέων η μεταφορά στα ΘΔΣ

Όσον αφορά στη μεταφορά των παιδιών που θα φοιτήσουν στα ΘΔΣ, επισημαίνεται πως αποτελεί ευθύνη των γονέων/ κηδεμόνων τους. Κι αυτό διότι, η φοίτηση σε αυτά τα σχολεία είναι προαιρετική. Ωστόσο, καλούνται οι διευθυντές των περιφερειακών σχολείων, που θα δεχτούν αιτήσεις παιδιών για φοίτηση στο περιφερειακό ΘΔΣ όπως, με την ολοκλήρωση των εγγραφών, ετοιμάσουν ξεχωριστό κατάλογο στον οποίο να αναφέρεται ο αριθμός των μαθητών (ανά κοινότητα) των οποίων ο δήμος ή η κοινότητα διαμονής συμπεριλαμβάνεται στο συγκεκριμένο περιφερειακό σχολείο και χρησιμοποιούν το λεωφορείο, για σκοπούς μεταφοράς.

Εφαρμογή θερινού σχολείου και στα Ειδικά Σχολεία

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει από την προηγούμενη σχολική χρονιά σε επέκταση του θεσμού του Θερινού Δημόσιου Σχολείου, ούτως ώστε να γίνει καθολική εφαρμογή του στα Ειδικά Σχολεία. Όπως σημειώνει, το πρόγραμμα έχει ως στόχο την προσφορά ευκαιριών μάθησης και δημιουργικής απασχόλησης στα παιδιά.

Στα Ειδικά Σχολεία το θερινό πρόγραμμα θα λειτουργήσει συνολικά για 30 εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα από τις 22 Ιουνίου μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026.

Σε ημερήσια βάση το πρόγραμμα θα διαρκεί από τις 7:45π.μ. έως τις 1:05μ.μ. ή μέχρι τις 4:00μ.μ. (για όσα παιδιά επιλέξουν και απογευματινή φοίτηση) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παιδιά, τα οποία την παρούσα σχολική χρονιά φοιτούν στα συγκεκριμένα Ειδικά Σχολεία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνονται, τον συντονιστικό ρόλο για τους σχολικούς βοηθούς/ συνοδούς και τις επιστάτριες των ΘΔΕΣ (Θερινά Δημόσια Ειδικά Σχολεία) θα συνεχίσουν να έχουν οι οικείες Σχολικές Εφορείες.

Αναφορικά με τη σίτιση των παιδιών των ΘΔΕΣ σημειώνεται πως τα παιδιά θα παίρνουν δωρεάν πρόγευμα στο σχολείο. Για όσα παιδιά επιλέξουν να παραμένουν μετά τις 1:05μ.μ., θα τους προσφέρεται δωρεάν γεύμα από τις 1:05μ.μ. έως τις 1:45μ.μ. Πληροφορίες για το είδος του γεύματος, θα δοθούν από τη διεύθυνση κάθε ΘΔΕΣ, ενώ το διαιτολόγιο που θα προσφερθεί στα παιδιά είναι εγκεκριμένο από αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Παιδείας με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες των ΘΔΕΣ. Τονίζεται ότι, για το μεσημεριανό γεύμα, δεν επιτρέπεται η μεταφορά φαγητού από το σπίτι.

Επίσης, αναφέρεται πως οι γονείς/ κηδεμόνες, οι οποίοι θα δηλώσουν συμμετοχή του παιδιού τους στο πρόγραμμα, δεν θα έχουν οικονομική επιβάρυνση για τη μεταφορά των παιδιών στα σχολεία τους.

Ενημερώνονται, επίσης, ότι το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί είναι ανάλογο με το πρόγραμμα του Ειδικού Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των παιδιών που θα δηλώσουν συμμετοχή και τις υποδομές των σχολείων.