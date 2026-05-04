Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε την Κυριακή στον εναέριο χώρο του Νιου Τζέρσεϊ, όταν αεροσκάφος της United Airlines ενεπλάκη σε σύγκρουση με φορτηγό, παρασύροντας παράλληλα στύλο φωτισμού, ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω από πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, λίγο πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ.

Η πτήση UA169, με προέλευση τη Βενετία, βρισκόταν στη φάση προσέγγισης του Newark Liberty International Airport όταν σημειώθηκε το συμβάν, λίγο πριν τις 14:00 τοπική ώρα. Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα καταγράφουν τη στιγμή που το αεροσκάφος διέρχεται χαμηλά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο New Jersey Turnpike και συγκρούεται με φορτηγό αρτοποιείου, προκαλώντας αναστάτωση και διασπορά συντριμμιών στο σημείο.

🚨#BREAKING: Watch as dashcam video shows a United Airlines flight clipping a light pole during landing before striking a bakery truck on the ground, leaving the truck driver hospitalized.



Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να επιβιώσει με ελαφρά τραύματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το ίδιο βράδυ, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί μόνο μικρές αμυχές και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Ο Τσακ Πατεράκης, αντιπρόεδρος Μεταφορών και Logistics της H&S Bakery, δήλωσε στο KOMO News ότι ο τροχός του αεροσκάφους ήταν εκείνος που χτύπησε το φορτηγό. «Για μένα, το ότι όλοι μέσα στο αεροπλάνο και ο οδηγός βγήκαν σώοι, είναι πραγματικό θαύμα. Αν επαναλαμβανόταν το ίδιο σενάριο, δεν ξέρω αν θα επιζούσε κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος. Παρά την επαφή με το φορτηγό και τον στύλο φωτισμού, το Boeing 767 κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια και να κατευθυνθεί κανονικά στην πύλη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Wow! We had a close call as a United flight struck a light pole while landing at Newark Airport!



Η United Airlines, σε επίσημη ανακοίνωσή της, δεν έκανε αναφορά στο φορτηγό, επιβεβαίωσε ωστόσο την επαφή με τον στύλο φωτισμού. «Κατά την τελική προσέγγιση στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, η πτήση 169 ήρθε σε επαφή με στύλο φωτισμού. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η ομάδα συντήρησης αξιολογεί τις ζημιές και θα διερευνήσουμε τα αίτια», ανέφερε η εταιρεία.

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας: «Είμαι ανακουφισμένη που το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα είναι καλά. Οι πρώτες αναφορές δείχνουν ότι ενδέχεται να εμπλέκεται και φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Η United διερευνά τα αίτια».

