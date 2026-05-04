Σοκαριστικές εικόνες καταγράφηκαν στην πολιτεία Κεράλα της Ινδίας, όταν ένας ελέφαντας Mayyanad Parthasarathy κατάφερε να απελευθερωθεί κοντά σε έναν ναό, και επιτέθηκε στον κόσμο πιθανότατα στρεσαρισμένος από τον θόρυβο και τα πλήθη.

Enraged temple elephant in Kerala goes on two-hour rampage — one dead



The elephant Mayyanad Parthasarathy broke free near a temple, likely stressed by noise and crowds. It snapped its chains and began overturning cars and smashing everything around for nearly two hours.



Ο ελέφαντας έσπασε τις αλυσίδες του και άρχισε να αναποδογυρίζει αυτοκίνητα και να καταστρέφει τα πάντα γύρω του για σχεδόν δύο ώρες.

An elephant at a temple festival in the southern Indian state of Kerala turned violent, killing at least one person and damaging several vehicles pic.twitter.com/pxdy5DVYR0 — Reuters (@Reuters) May 3, 2026

Ο οδηγός του φορτηγού που μετέφερε το ζώο σε τελετή σκοτώθηκε. Οι αρχές κατάφεραν να σταματήσουν το γιγαντιαίο ζώο, μόνο αφότου κατάφεραν να το ναρκώσουν με ηρεμιστικά. Ο ελέφαντας κατέστρεψε και πολλά οχήματα.

An elephant went berserk at a temple festival, killing one, in the Indian state of Kerala.



Local authorities fired tranquilliser darts at the elephant to subdue it.



