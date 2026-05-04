Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Λευκωσία η Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, σήμερα συνέρχονται στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία” οι Υπουργοί Γεωργίας. Υπό την προεδρία της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίας Παναγιώτου, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ και για πιθανές λύσεις για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κινδύνων που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων, Christophe Hansen, η Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Veronika Vrecionová, καθώς και εκπρόσωποι βασικών φορέων του τομέα, μεταξύ των οποίων οι COPA, COGECA και CEJA.

Την Τρίτη 5 Μαϊου, θα γίνει στο Συνεδριακό το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Αλιείας, υπό την προεδρία της κ. Παναγιώτου. Θα συμμετέχουν επίσης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας (PECH) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Paulo do Nascimento Cabral.

Θα γίνει συζήτηση για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και για την αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτήν, η οποία θα παρουσιαστεί από τον κ. Καδή. Οι Υπουργοί της ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να προβούν από κοινού σε αποτίμηση της πορείας της πολιτικής κατά την τελευταία δεκαετία και να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του τομέα της αλιείας.

ΚΥΠΕ