Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι αυξημένοι τελωνειακοί δασμοί που προανήγγειλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν στοχεύουν ειδικά τη Γερμανία, αλλά όλη την Ευρώπη.

Μιλώντας στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, ο Μερτς ανέφερε ότι στο στόχαστρο βρίσκεται το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ, επισημαίνοντας πως ο Τραμπ έχει «δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος», καθώς η συμφωνία-πλαίσιο που είχε συναφθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο Αύγουστο δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί.

Ο Γερμανός καγκελάριος υπενθύμισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει αντίσταση στη συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ σημείωσε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να αντιδρά με ανυπομονησία, καθώς από την ευρωπαϊκή πλευρά τίθενται νέοι όροι.

«Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι, οι Ευρωπαίοι όχι», είπε ο Μερτς, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία το ταχύτερο δυνατό.

Τον Αύγουστο του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχαν ανακοινώσει συμφωνία-πλαίσιο για τις εμπορικές συναλλαγές ΗΠΑ-ΕΕ. Η συμφωνία προέβλεπε πλαφόν 15% στους τελωνειακούς δασμούς που εφαρμόζονται στα περισσότερα ευρωπαϊκά αγαθά που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των ανταλλακτικών τους.

Ωστόσο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή την πρόθεσή του να αυξήσει από αυτή την εβδομάδα στο 25% τους δασμούς που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν τη συμφωνία.

Η εξέλιξη δημιουργεί νέο πεδίο έντασης στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ, με ιδιαίτερη σημασία για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και για το σύνολο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ