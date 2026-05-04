Το αγαπημένο outfit της Αν Χάθαγουεϊ από την ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στην τελική εκδοχή του φιλμ. Η ηθοποιός εξήγησε ότι ενημερώθηκε για την απόφαση από τον σκηνοθέτη μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, αποκαλύπτοντας πως η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν πέρασε στο τελικό μοντάζ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του People, στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο, η Χάθαγουεϊ ανέφερε ότι το αγαπημένο της look ως Άντι Σακς ήταν «ένα T-shirt της Φίμπι Φάιλο με ουρά». Όπως εξήγησε, επρόκειτο «για ένα ρούχο παρά για ένα ολοκληρωμένο σύνολο», προσθέτοντας «το είχα λατρέψει τόσο πολύ».

Σχολιάζοντας την απόφαση να αφαιρεθεί από το φιλμ, σημείωσε: «Και μετά είπα ότι ήταν το αγαπημένο μου outfit στην ταινία και ο Ντέιβιντ με πήρε τηλέφωνο, δεν είχα δει ακόμα την ταινία, και μου λέει “κόπηκε”. Και εγώ σκέφτηκα “ίσως τελικά ήταν καλό που υπήρχαν οι παπαράτσι”».

Η ηθοποιός είχε φωτογραφηθεί με το συγκεκριμένο σύνολο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του 2025. Το look περιλάμβανε λευκό T-shirt με μακριά ουρά στο πίσω μέρος, λευκό παντελόνι και λευκά μυτερά παπούτσια, σε συνδυασμό με μαύρα γυαλιά ηλίου, τσάντα ώμου και εντυπωσιακό κολιέ.

Στην ίδια εκδήλωση, η Αν Χάθαγουεϊ μίλησε και για την εξέλιξη τόσο της ίδιας όσο και του χαρακτήρα της σε σχέση με την πρώτη ταινία του 2006. Στο σίκουελ, η ιστορία μεταφέρεται 20 χρόνια μετά, με την Άντι να εργάζεται πλέον ως βραβευμένη δημοσιογράφος στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, όταν το μέσο στο οποίο εργάζεται κλείνει αιφνιδιαστικά, προσλαμβάνεται ξανά από την πρώην εργοδότριά της στο περιοδικό Runway, τη Μιράντα Πρίστλι.

«Νομίζω ότι και οι δύο έχουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», δήλωσε η ηθοποιός για τον ρόλο της, προσθέτοντας: «Πριν από 20 χρόνια, η Άντι ανησυχούσε πολύ για το αν τα κάνει όλα σωστά και ήθελε να ικανοποιεί το αφεντικό της. Τώρα νομίζω ότι θέλει να είναι ο εαυτός της, και αυτό το καταλαβαίνω».

