Μειωμένες κατά 25% έως 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο είναι οι κρατήσεις για το καλοκαίρι, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, εκφράζοντας ανησυχία για τον αργό ρυθμό ανάκαμψης της ζήτησης.

Σύμφωνα με τον κ. Αγγελίδη, οι σημερινές πληρότητες των ξενοδοχείων για το καλοκαίρι κυμαίνονται γύρω στο 40%-50%, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 βρίσκονταν κοντά στο 75%. Υπενθύμισε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ, με την πληρότητα τον Ιούλιο να φτάνει το 95%.

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων ανέφερε ότι η ροή των ακυρώσεων έχει περιοριστεί πλέον σε διαχειρίσιμα επίπεδα. Ωστόσο, σημείωσε ότι το επίπεδο των κρατήσεων αυξάνεται με πολύ αργό ρυθμό, γεγονός που δεν επιτρέπει ακόμη να δημιουργηθεί αίσθημα αισιοδοξίας για ανατροπή της εικόνας που διαμορφώθηκε τους τελευταίους δύο μήνες.

«Αυτό μας ανησυχεί. Το παρακολουθούμε στενά», είπε.

Για τον Μάιο, οι μέσες κρατήσεις παγκύπρια κυμαίνονται επίσης γύρω στο 40%-50%. Σε ό,τι αφορά το καλοκαίρι, ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι η διαφορά σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι φτάνει περίπου το 25%-30%, με τις φετινές κρατήσεις να κινούνται στα επίπεδα του 40%-50%, έναντι περίπου 75% πέρσι.

Όπως σημείωσε, η σύγκριση με την περσινή χρονιά καταδεικνύει το μέγεθος της διαφοράς. «Όταν κατέληγε πέρσι ο Ιούλιος στο 95%, με ψηλές πληρότητες σε όλα τα ξενοδοχεία, μιλάμε για γιγαντιαίους αριθμούς διαφορά, με μεγάλη απώλεια στα έσοδα», ανέφερε.

Ο κ. Αγγελίδης υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να τύχει διαχείρισης τόσο από τη ξενοδοχειακή βιομηχανία όσο και από το κράτος, καθώς, όπως είπε, πολλές χιλιάδες οικογένειες και επαγγελματίες ζουν από τον τουρισμό. «Πρέπει να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας», τόνισε.

Προβληματισμός για τις πτήσεις προς Κύπρο

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ αναφέρθηκε και στην αύξηση της τιμής της κηροζίνης, σημειώνοντας ότι αυτή οδηγεί τις αεροπορικές εταιρείες σε επανεξέταση των προορισμών στους οποίους θα εντατικοποιήσουν τις πτήσεις τους, με στόχο τη μεγαλύτερη κερδοφορία.

Κατά την εκτίμησή του, η Κύπρος δεν βρίσκεται μεταξύ των προορισμών που ευνοούνται από αυτή τη συγκυρία. Όπως εξήγησε, ένα αεροσκάφος από τη Βόρεια Ευρώπη ή το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να εκτελέσει μόνο μία πτήση ημερησίως προς την Κύπρο, ενώ προς ανταγωνιστικούς προορισμούς, όπως η Ισπανία, μπορεί να πετάξει έως και τρεις φορές την ημέρα, εφόσον υπάρχει ζήτηση.

«Βεβαίως, αν υπάρχουν οι πτήσεις, θα ακολουθήσει και η ζήτηση», ανέφερε.

Σημείωσε, επίσης, ότι αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη μειώσει τα δρομολόγιά τους, προσθέτοντας ότι η ζήτηση προς το παρόν δεν δικαιολογεί επιπλέον αισιοδοξία.

Επαφές για τις ταξιδιωτικές οδηγίες

Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται και στη διαφοροποίηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ προς την Κύπρο. Ερωτηθείς για τις ενέργειες του Συνδέσμου, είπε ότι ο ΠΑΣΥΞΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με τις αντίστοιχες πρεσβείες.

Σε σχέση με την ενίσχυση της τοπικής αγοράς, ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος έχει κάνει παραστάσεις προς τα μέλη του για προσφορές. Όπως είπε, αρκετά ξενοδοχεία έχουν ήδη προχωρήσει σε προσφορές προς τους δικούς τους πελάτες και τους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, ενώ αναρτούν και σχετικές προσφορές.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι ξενοδοχειακές μονάδες έχουν αρχίσει τη λειτουργία τους, είπε ότι οι περισσότερες πρέπει να έχουν ανοίξει. Πρόσθεσε ότι η εικόνα θα είναι πιο σαφής στις 9 του μήνα, όταν θα καταβληθούν μισθοί και κοινωνικές ασφαλίσεις, ώστε οι μονάδες να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης.

Ζητείται επέκταση του σχεδίου επιδότησης

Το υφιστάμενο πρόγραμμα επιδότησης, που είχε ανακοινώσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ισχύει προς το παρόν μέχρι το τέλος Απριλίου. Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι ο ΠΑΣΥΞΕ έχει ήδη ζητήσει την επέκταση του σχεδίου για τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Όπως εξήγησε, το σχέδιο είναι παραμετροποιημένο με βάση τις πληρότητες και τις απώλειες στον τζίρο σε σύγκριση με πέρσι, ενώ όσες επιχειρήσεις δεν πληρούν τα κριτήρια δεν θα λάβουν την επιδότηση.

«Χρειάζεται να ανακοινωθεί για καλύτερο προγραμματισμό των ξενοδοχείων που φαίνεται να το έχουν ανάγκη, για να μη χαθεί καμία θέση εργασίας», είπε, εκτιμώντας ότι η απάντηση της Κυβέρνησης στο αίτημα αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ σημείωσε ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να προωθεί δράσεις, με στόχο τη διατήρηση της ποιότητας εξυπηρέτησης προς τους επισκέπτες.

Όπως υπογράμμισε, δεν πρέπει να διασαλευτεί το καλό όνομα και η φήμη της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού.