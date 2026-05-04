Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι η εκεχειρία με τον Λίβανο παραμένει σε ισχύ, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε εξελίξεις στις σχέσεις με το Ιράν, σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12 .

Παρότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Απριλίου και παρατάθηκε έπειτα από απευθείας συνομιλίες στην Ουάσιγκτον μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και του Ισραήλ, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του, κυρίως στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας θύματα και τραυματισμούς.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ πραγματοποιεί επιχειρήσεις εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων στον νότο, συμπεριλαμβανομένης της εκτόξευσης ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Από τις 2 Μαρτίου, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.600 ανθρώπων, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες έχουν εκτοπιστεί.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός έχει απειλήσει κατοίκους πολλών χωριών στο νότιο Λίβανο —μεταξύ αυτών η Κάνα, η Νταμπάαλ, η Κακάιγιατ αλ-Τζισρ και η Σαρίφα— ζητώντας την εκκένωσή τους ενόψει πιθανών βομβαρδισμών.

